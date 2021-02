Χωρίς «Mr. Big» τα νέα επεισόδια του Sex & the City - Δεν επιστρέφει ούτε ο Μπρέιντι

Ο Κρις Νορθ δεν θα αναβιώσει τον ρόλο του ως «Mr. Big» στο reboot του Sex & the City.

Σύμφωνα με το Page Six, ούτε ο Ντέιβιντ Άιγκενμπεργκ, που υποδυόταν τον σύντροφο της Μιράντα Χομπς (Σίνθια Νίξον), Τομ Μπρέιντι θα επιστρέψει στα νέα επεισόδια αν και εκπρόσωπος του ηθοποιός άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκεται ακόμη σε διαπραγματεύσεις σχετικά με την εμφάνισή του.

Ο «Mr. Big» ήταν ο μεγάλος έρωτας της Κάρι Μπράντσο, ρόλος που έκανε διάσημη της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, στη διάρκεια των έξι σεζόν της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς και το ζευγάρι παντρεύτηκε -μετά από μια αρχική αποτυχημένη προσπάθεια- στην πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε το 2008.

Στο κινηματογραφικό σίκουελ του 2010, οι φανς του Sex & the City παρακολούθησαν τις δυσκολίες στον γάμο των Τζον και Κάρι, που αποφάσισαν τελικά να προσπαθήσουν να τον διορθώσουν.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, ο «Mr. Big» θα βγει για ακόμη μια φορά από τη ζωή της όταν η καινούργια σειρά συνεχίσει την ιστορία τους στο HBO Max.

Τον Δεκέμβριο, το Page Six είχε μεταδώσει για πρώτη φορά πως ετοιμάζεται reboot της επιτυχημένης σειράς με λίγα επεισόδια και λίγο αργότερα, συγκεκριμένα τον Ιανουάριο, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επιβεβαίωσε ότι θα κυκλοφορήσουν δέκα επεισόδια με τη νέα σειρά να ονομάζεται «And Just Like That».

Η Κιμ Κατράλ, που έπαιζε τον ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς, έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη σειρά εν μέσω έντονης φημολογίας για κακές σχέσεις με την πρώην συνπρωταγωνίστριά της, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.