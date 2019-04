Βάσω Λασκαράκη και Λευτέρης Σουλτάτος μόλις παντρεύτηκαν - Μυστικός γάμος στην Κρήτη

Η ηθοποιός Βάσω Λασκαράκη και ο σεφ Λευτέρης Σουλτάτος μόλις παντρεύτηκαν στην Κρήτη και η ανακοίνωση μάλλον αιφνιδίασε αρκετούς καθώς κανείς στα μίντια δεν φαίνεται να γνώριζε πως ο γάμος θα γινόταν σήμερα.

Κόντρα στις προβλέψεις για το πότε ακριβώς θα γίνει ο γάμος τους και ενώ η αναγγελία στην εφημερίδα δεν ανέφερε ημερομηνία, η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος, παντρεύτηκαν τη Δευτέρα του Πάσχα, στις 29 Απριλίου στην Κρήτη.

Η αναγγελία του γάμου τους, την οποία δημοσίευσε η εφημερίδα Εστία έγραφε χαρακτηριστικά: «Ο Ελευθέριος Σουλτάτος, κάτοικος Καβροχωρίου Μαλεβιζίου, γεννηθείς εις Ηράκλειον Κρήτης, του Μιχαήλ και της Σόνιας, το γένος Ζερβάκη και η Βασιλική Λασκαράκη, κάτοικος Καβροχωρίου Μαλεβιζίου, γεννηθείσα εις Θεσσαλονίκην, του Χρήστου και της Αναστασίας, το γένος Βαμβακίδου, πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα γίνει εις την Κρήτην».

Το μυστήριο τελέστηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε ιερό ναό στην Κρήτη κάτι το οποίο κοινοποίησε η ηθοποιός με ένα Instastory

"His love roared louder than her damons" έγραφε η ανάρτηση μαζί με το hashtag Just Married!

Σύμφωνα με το ekriti.gr, ο γάμος έγινε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια στο Ηράκλειο ενώ στην συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα της οικογένειας Παπακαλιάτη.

Κουμπάρες είναι η Ρίτσα Παπακαλιάτη και η Λένια Παπακαλιάτη, η οποία και είναι η σύζυγος του αδερφού του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Η σχέση της ηθοποιού με τον Λευτέρη Σουλτάτο έγινε γνωστή ο περασμένο καλοκαίρι.

Πριν από λίγες μέρες, η Βάσω Λασκαράκη ρωτήθηκε για το γάμο και χωρίς να δίνει λεπτομέρειες, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σιγά που δεν θα το μαθαίνατε για τον γάμο. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πέθανε και αυτή δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν θα είναι παραδοσιακός ο γάμος, θα δείξει. Ανεβάζω φωτογραφίες με τον σύντροφό μου όταν αισθανθώ κάτι και κάποια φωτογραφία μου αρέσει. Δεν είναι και πάρα πολλές. Δυο-τρεις είναι. Ίσως τα stories είναι περισσότερα. Αν μου αρέσει κάτι θα το ανεβάσω. Δεν έχω δεύτερες σκέψεις».

Μέχρι πριν λίγες ώρες τα δημοσιεύματα απλά ανέφεραν πως η ηθοποιός και ο σύντροφός τους κάνουν Πάσχα στην Κρήτη και δεν υπήρχε καμία ένδειξη για γάμο.