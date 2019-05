Το πανάκριβο δώρο της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι στον Idris Elba για τον γάμο του

Οι στενές φιλικές σχέσεις του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ με τον ηθοποιό Idris Elba και την σύζυγό του πλέον, Sabrina Dhowre είναι γνωστές.

Ο ηθοποιός και η τότε σύντροφός του δεν είχαν απλώς παρευρεθεί στον βασιλικό γάμο του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ τον Μάιο του 2018, αλλά ο Elba είχε αναλάβει και χρέη DJ στο after party του ζευγαριού.

Ωστόσο, πριν από λίγες μέρες, όταν έγινε ο δικός του τριήμερος γάμος στο Μαρόκο, Μέγκαν και Χάρι δεν μπορούσαν να τιμήσουν τον φίλο τους στη μεγαλύτερη στιγμή του, καθώς η Δούκισσα του Σάσεξ, ως γνωστόν, περίμενε από στιγμή σε στιγμή να γεννήσει.

Γι' αυτό, ως μοντέρνο βασιλικό ζευγάρι έπρεπε να βρουν ένα ιδιαίτερο δώρο για το γάμο του αγαπημένου τους φίλου, κάτι ξεχωριστό, σίγουρα ακριβό και ταυτόχρονα μοντέρνο. Λάτρεις και οι δύο της σύγχρονης Τέχνης αποφάσισαν να δωρίσουν στους νεόνυμφους φίλους τους.

Όπως αναφέρει η "Mail on Sunday", Μέγκαν και Χάρι επέλεξαν έναν ιδιαίτερο πίνακα, αξίας 9.000 δολαρίων, δημιουργία των Connor Brothers, ο οποίος απεικονίζει μία ξανθιά γυναίκα με κίτρινο φόρεμα, πάνω σε έναν στόχο κι από κάτω εμφανίζεται το μήνυμα "Why fit in, when yoy were born to stand out?" (μτφ/ελεύθερη απόδοση: "Γιατί να προσπαθείς να ταιριάξεις κάπου, να γίνεις ίδιος, ενώ έχεις γεννηθεί για να ξεχωρίζεις;").

Ούτε το δώρο ούτε ο συμβολισμός του είναι τυχαία. Το πριγκιπικό ζεύγος δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για τη μοντέρνα Τέχνη, ενώ τα tabloids αναφέρουν ότι η σχέση του ξεκίνησε ακριβώς με τέτοια ακριβά και συμβολικά δώρα. Όταν ο δεσμός τους βρισκόταν ακόμη στην αρχή του, ο πρίγκιπας Χάρι είχε εντοπιστεί να αγοράζει έργα τέχνης για ένα άγνωστο τότε "σημαντικό πρόσωπο" στη ζωή του.

Τότε, μάλιστα, είχε προβεί και στην αγορά ενός επίσης ξεχωριστού πίνακα με τίτλο "Everybody Needs Somebody to Love", για τον οποίο φημολογείται ότι ήταν το έργο τέχνης που επισφράγισε τον δεσμό του με την τότε ηθοποιό της σειράς "Suits".

Με στοιχεία από "Mail on Sunday"