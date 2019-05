Billboard 2019: Oι νικητές, τα ρεκόρ, οι θεαματικές εμφανίσεις και οι διάσημοι στα μουσικά βραβεία

Με δεκάδες μεγάλα αστέρια να τραγουδούν στη σκηνή και ακόμη περισσότερα να δίνουν το παρών απονεμήθηκαν πριν από λίγες ώρες τα μουσικά βραβεία Billboard 2019.

H Madonna, η Taylor Swift η Cardi B και ο Drake κυριάρχησαν με τις εμφανίσεις και τις επιτυχίες τους στο MGM Garden Arena του Λας Βέγκας.

Για τον Drake, ήταν μια βραδιά που πέρασε στην ιστορία καθώς έγινε ο σταρ με τα περισσότερα βραβεία ανεβαίνοντας χθες στη σκηνή 12 φορές.

Η Taylor Swift άνοιξε το σόου με την πρεμιέρα του "ME!," το οποίο τραγούδησε μαζί με τον Brendon Urie των Panic! at the Disco.

To τιμητικό βραβείο Icon παρέλαβε η Mariah Carey ενώ η Cardi B που είχε 21 υποψηφιότητες, τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη, έφυγε με έξι βραβεία.

Jonas Brothers

Halsey

Priyanka Chopra και Nick Jonas

Oι νικητές σε κορυφαίες κατηγορίες:

TOP ARTIST

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott

TOP HOT 100 SONG

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, "I Like It"

Juice WRLD, "Lucid Dreams"

Maroon 5 ft. Cardi B, "Girls Like You"

Post Malone, "Better Now"

Travis Scott, "SICKO MODE"

TOP COUNTRY SONG

Kane Brown, "Heaven"

Luke Combs, "She Got the Best of Me"

Dan + Shay, "Speechless"

Dan + Shay, "Tequila"

Bebe Rexha & Florida Georgia Line, "Meant to Be"

Offset και Cardi B

Taylor Swift

TOP ROCK SONG

Foster The People, "Sit Next to Me"

Imagine Dragons, "Natural"

Imagine Dragons, "Whatever It Takes"

lovelytheband, "broken"

Panic! at the Disco, "High Hopes"

TOP RAP SONG

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, "I Like It"

Drake, "In My Feelings"

Juice WRLD, "Lucid Dreams"

Post Malone, "Better Now"

Travis Scott, "SICKO MODE"

TOP MALE ARTIST

Drake

Post Malone

Travis Scott

Ed Sheeran

XXXTentacion

TOP DUO/GROUP

BTS

Dan + Shay

Imagine Dragons

Maroon 5

Panic! At The Disco

Mariah Carey

Drake

Madonna και Μaluma μαζί στη σκηνή ερμηνεύουν το Μedellin

TOP NEW ARTIST

Bazzi

Juice WRLD

Lil Baby

Dua Lipa

Ella Mai

TOP BILLBOARD 200 ALBUM

Cardi B, Invasion of Privacy

Drake, Scorpion

Travis Scott, ASTROWORLD

XXXTentacion,

TOP ROCK ARTIST

Imagine Dragons

lovelytheband

Panic! at the Disco

Queen

twenty one pilots

TOP R&B ARTIST

H.E.R.

Khalid

Ella Mai

The Weeknd

XXXTentacion

BILLBOARD CHART ACHIEVEMENT AWARD

Dan + Shay

Drake

Ariana Grande

Lady Gaga & Bradley Cooper

Dua Lipa

Brendon Urie και Taylor Swift

Εva Longoria

Ciara

TOP FEMALE ARTIST

Cardi B

Ariana Grande

Halsey

Ella Mai

Taylor Swift

TOP BILLBOARD 200 ARTIST

Drake

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott

XXXTentacion

TOP 100 ARTIST

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Juice WRLD

Post Malone

TOP STREAMING SONGS ARTIST

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Post Malone

XXXTentacion

TOP SONG SALES ARTIST

Drake

Ariana Grande

Imagine Dragons

Lady Gaga

Post Malone

Maluma

Tye Sheridan & Sophie Turner

Khalid

TOP RADIO SONGS ARTIST

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Maroon 5

Post Malone

TOP SOCIAL ARTIST

BTS

EXO

GOT7

Ariana Grande

Louis Tomlinson

TOP TOURING ARTIST

Beyoncé & JAY-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

Justin Timberlake

TOP R&B TOUR

Beyoncé & JAY-Z

Childish Gambino

Bruno Mars

TOP RAP ARTIST

Cardi B

Drake

Juice WRLD

Post Malone

Travis Scott

TOP RAP MALE ARTIST

Drake

Post Malone

Travis Scott

TOP RAP FEMALE ARTIST

Cardi B

City Girls

Nicki Minaj

Paula Abdul

Halsey

TOP LATIN ARTIST

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

TOP DANCE/ELECTRONIC ARTIST

Calvin Harris

Kygo

Marshmello

ODESZA

The Chainsmokers

TOP R&B ALBUM

Ella Mai, Ella Mai

H.E.R., H.E.R.

Khalid, American Teen

The Weeknd, My Dear Melancholy

XXXTentacion, 17

TOP RAP ALBUM

Cardi B, Invasion of Privacy

Drake, Scorpion

Post Malone, beerbongs & bentleys

Travis Scott, ASTROWORLD

XXXTentacion, ?

TOP SELLING SONG

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, "I Like It"

Drake, "In My Feelings"

Halsey, "Without Me"

Lady Gaga & Bradley Cooper, "Shallow"

Maroon 5 ft. Cardi B, "Girls Like You"