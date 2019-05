Η Νάταλι Πόρτμαν ξεμπροστιάζει τον Moby: Είναι ανατριχιαστικός, δεν είχαμε ποτέ σχέση, λέει ψέματα

Αίσθηση προκαλεί η Νάταλι Πόρτμαν καθώς έλυσε τη σιωπή της για την υποτιθέμενη σχέση με τον μουσικό Moby, τον οποίο διαψεύδει και αποκαλεί ανατριχιαστικό.

Ο Moby, 53 ετών, έγραψε πρόσφατα για τη σχέση του με την ηθοποιό στα απομνημονεύματά του με τίτλο "Then It Fell Apart". Αλλά, η 37χρονη Πόρτμαν, δηλώνει πως όσα αναφέρει ο Moby είναι ανακρίβειες, καθώς για εκείνη δεν ήταν σύντροφος, αλλά ένας «ανατριχιαστικός» μεγαλύτερος άντρας που προσπάθησε να ξεπεράσει τα όριά του.

«Με εκπλήσσει το γεγονός ότι χαρακτήρισε τον πολύ σύντομο χρόνο που τον γνώριζα ως σχέση καθώς εγώ θυμάμαι έναν πολύ μεγαλύτερο άντρα που ήταν ανατριχιαστικός μαζί μου ενώ είχα μόλις αποφοιτήσει από το σχολείο», δήλωσε η Πόρτμαν στο Harper's Bazaar UK online. Η ηθοποιός λέει ότι ήταν μόλις 18 ετών όταν συναντήθηκαν, παρά τους ισχυρισμούς του Moby ότι ήταν 20 ετών και ότι ενώ έφτασαν να γίνουν φίλοι, εκείνη διέκοψε όταν συνειδητοποίησε ότι ο Moby είχε άλλες προθέσεις.

Η Πόρτμαν και ο Moby την περίοδο της γνωριμίας τους

«Ήμουν φαν και πήγα σε μια από τις εμφανίσεις του μόλις αποφοίτησα. Όταν συναντηθήκαμε μετά είπε:"Ας γίνουμε φίλοι". Ήταν σε περιοδεία εγώ και δούλευα για μια ταινία, οπότε συναντηθήκαμε λίγες φορές πριν συνειδητοποιήσω ότι αυτός ήταν ένας μεγαλύτερος άντρας που ενδιαφερόταν με έναν τρόπο ακατάλληλο», λέει η Πόρτμαν.

«Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος από τον ίδιο ή τον εκδότη του - σχεδόν επίτηδες», είπε. «Το ότι χρησιμοποίησε αυτή την ιστορία για να πουλήσει το βιβλίο του είναι πολύ ενοχλητικό για μένα. Υπάρχουν πολλά πραγματικά ψέματα και εφευρέσεις», τονίζει η ηθοποιός η οποία στρέφεται και κατά του εκδότη του βιβλίου που επέτρεψε το απόσπασμα αυτό χωρίς να τσεκάρει την εγκυρότητά του.

Η Πόρτμαν στα παρασκήνια συναυλίας του Moby

Στο απόσπασμα που αναφέρεται η Πόρτμαν, ο Moby έγραψε ότι η νεαρή ηθοποιός πήγε στα παρασκήνια για να τον συναντήσει μετά από μια συναυλία και άρχισε να φλερτάρει μαζί του. «Ήμουν ένας φαλακρός πότης που έμενε σε ένα διαμέρισμα που μύριζε σαν μούχλα και η Νάταλι Πόρτμαν ήταν ένα όμορφο κινηματογραφικό αστέρι. Αλλά ήταν στο καμαρίνι μου και με φλέρταρε», λέει μεταξύ άλλων στην αφήγησή του ο Moby.

Ο μουσικός δήλωσε ότι κατέληξε να παρευρίσκεται στα VMA με την Πόρτμαν, αλλά τελικά εκείνη τελείωσε τη σχέση τους. «Για μερικές εβδομάδες προσπάθησα να είμαι ο σύντροφος της Νάταλι, αλλά δεν λειτούργησε. Νόμιζα ότι θα έπρεπε να της πω ότι ο πανικός μου ήταν υπερβολικός για να είμαι σε μια πραγματική σχέση, αλλά μια νύχτα στο τηλέφωνο με πληροφόρησε ότι είχε συναντήσει κάποιον άλλο. Ήμουν ανακουφισμένος που δεν θα έπρεπε ποτέ να της πω πόσο συντετριμμένος ήμουν».

Ξένα ΜΜΕ μεταδίδουν πως μετά τη συνέντευξη της Πόρτμαν που έχει προκαλέσει σάλο επικοινώνησαν με τον ατζέντη του Moby για σχόλιο, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση.