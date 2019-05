Game of Thrones: Οι πρώτες φωτογραφίες του Κιτ Χάρινγκτον στην κλινική απεξάρτησης

Ο Κιτ Χάρινγκτον εθεάθη σήμερα, για πρώτη φορά, στην ιδιωτική κλινική απεξάρτησης που βρίσκεται για να ξεπεράσει τον εθισμό του στο αλκοόλ και τα προβλήματα άγχους και στρες που αντιμετωπίζει.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail, ο «Τζον Σνόου» του Game of Thrones είναι χαλαρά ντυμένος με φόρμα και αθλητικά παπούτσια. Ο 32χρονος αστέρας απευθύνθηκε, πριν από περίπου ένα μήνα, για βοήθεια στο πολυτελές κέντρο αποκατάστασης Privé-Swiss, στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ. Όταν στις 19 Μαΐου προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της σειρά, ο Χάρινγκτον ήταν ήδη στο κέντρο αποκατάστασης, που για τις υπηρεσίες του χρεώνει τους πελάτες με 120.000 δολάρια τον μήνα.

Ο ατζέντης του ηθοποιού επιβεβαίωσε στην εφημερίδα ότι ο Βρετανός έχει εισαχθεί στο κέντρο «για να αντιμετωπίσει κάποια προσωπικά ζητήματα».

Σύμφωνα με τη New York Post, ο ηθοποιός, μπήκε στην κλινική για το άγχος που αντιμετωπίζει αλλά και για ζητήματα αλκοολισμού. Σύμφωνα με δήλωση εκπρόσωπό του, που επικαλείται το Entertainment Weekly, ο Κιτ Χάρινγκτον, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί αυτό το χρονικό διάστημα «για να δουλέψει πάνω σε κάποια προσωπικά ζητήματα». Σύμφωνα με τη New York Post, ο ηθοποιός έχει αναζητήσει καθοδήγηση για να μάθει να διαχειρίζεται το άγχος του.

Ο ηθοποιός, μιλώντας στο Esquire, είχε αποκαλύψει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τα τελευταία επεισόδια της σειράς. Στο ντοκιμαντέρ «Game of Thrones: The Last Watch», που περιλαμβάνει παρασκήνια και άγνωστες ιστορίες από την τελευταία σεζόν της σειράς, ο Κιτ Χάρινγκτον εμφανίζεται να κλαίει διαβάζοντας το σενάριο. Όπως μετέδωσε η New York Post, η Ρόουζ Λέσλι, σύζυγος του Κιτ Χάρινγκτον και επίσης πρωταγωνίστρια του Game of Thrones, είναι «απίστευτα υποστηρικτική» απέναντι στον ηθοποιό και την απόφασή του να καταφύγει στην κλινική.