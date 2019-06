CFDA 2019: Τα Όσκαρ της μόδας - Διάσημοι στο κόκκινο χαλί για τα fashion βραβεία της Νέας Υόρκης

Κάθε χρόνο το Συμβούλιο των Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (Council of Fashion Designers of America) τιμά του Αμερικανούς σχεδιαστές απονέμοντας τα CFDA, γνωστά και ως «Όσκαρ της Μόδας».

Η χθεσινή τελετή απονομής, που κλείνει φέτος 38 χρόνια, ήταν για ακόμη μια φορά εντυπωσιακή, με το κόκκινο χαλί να συναγωνίζεται σε διάσημες παρουσίες και λάμψη εκείνο των Βραβείων Όσκαρ, αφού το παρών έδωσαν πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας.

Anna Wintour (Getty Images/ Ideal Image)

Ashley Olsen, Mary-Kate OIsen (Getty Images/ Ideal Image)

Bella Hadid, Michael Kors (Getty Images/ Ideal Image)

Μοντέλα, σχεδιαστές, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και διασημότητες περπάτησαν στο κόκκινο χαλί που είχε στρωθεί στο Brooklyn Museum, με ορισμένους από αυτούς να φεύγουν κρατώντας το πολυπόθητο βραβείο, καθώς τιμήθηκαν ως οι προσωπικότητες που ξεχώρισαν τη χρονιά αυτή.

Ανάμεσα σε όσους τιμήθηκαν με βραβείο ήταν η Τζένιφερ Λόπεζ, που κέρδισε το Fashion Icon Award, ενώ βραβείο δόθηκε και στην Barbie, που τιμήθηκε με το Board of Directors' Tribute Award.

Ο σχεδιαστής Μπράντον Μάξουελ κέρδισε το Womenswear Designer της χρονιάς, ενώ ο Ρικ Όουενς κατέκτησε τον αντίστοιχο τίτλο για την αντρική μόδα. Οι δίδυμες Άσλεϊ και Μαίρη-Κέιτ Όλσεν πήραν το βραβείο Accessory Designer of the Year για το The Row.

(Getty Images/ Ideal Image)

Gigi Hadid (Getty Images/ Ideal Image)

Ashley Graham (Getty Images/ Ideal Image)

Heidi Klum (Getty Images/ Ideal Image)

Winnie Harlow, Barbara Palvin (Getty Images/ Ideal Image)

Emily Ratajkowski (Getty Images/ Ideal Image)

Diane Kruger (Getty Images/ Ideal Image)

Bebe Rexha (Getty Images/ Ideal Image)

Η λίστα με τους νικητές των CFDA 2019:

Womenswear Designer of the Year: Brandon Maxwell

Emerging Designer of the Year: Emily Adams Bode για το Bode

Accessory Designer of the Year: Ashley και Mary-Kate Olsen για το The Row

Menswear Designer of the Year: Rick Owens

Fashion Icon Award: Jennifer Lopez

Valentino Garavani and Giancarlo Giammetti International Award: Sarah Burton, καλλιτεχνική διευθύντρια στον οίκο Alexander McQueen

Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award: Bob Mackie

Founder's Award: Carine Roitfeld

Media Award: Lynn Yaeger, συντάκτρια μόδας στην Vogue

Board of Directors' Tribute Award: Barbie

Positive Change Award: Eileen Fisher