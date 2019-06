Μπράντλεϊ Κούπερ- Ιρίνα Σαικ: Το CNN αποκαλύπτει παρασκήνιο για τον χωρισμό - Τι συνέβαινε εδώ και ένα χρόνο

Για πολλούς φανς ήταν απλά θέμα χρόνου ο χωρισμός του Μπράντλεϊ Κούπερ και της Ιρίνα Σάικ, ειδικά μετά τη βραδιά των Όσκαρ και τις φήμες για τη Lady Gaga.

Αν και στην πραγματικότητα η τραγουδίστρια δεν φαίνεται να εμπλέκεται, είναι βέβαιο πως το όνομά της θα συνδέεται με αυτόν τον χωρισμό στα δημοσιεύματα των ταμπλόιντ.

Το αμερικανικό CNN αποκαλύπτει όμως πως η αρχή του τέλος ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και πως όλο αυτό το διάστημα το ζευγάρι είχε ιδιωτικές περιόδους οn - off στη σχέση. Τα παραπάνω δήλωσε πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται στενά με τον Μπράντλεϊ Κούπερ.

Η Ιρίνα Σάικ χθες έφυγε από το σπίτι και οι παπαράτσι την συνέλαβαν με τη βαλίτσα στο χέρι

Η ίδια πηγή είπε ότι το ζευγάρι το κράτησε κρυφό για όλη αυτήν την περίοδο. Η σχέση του ζευγαριού εντάθηκε, πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά την περίοδο της παραγωγής της ταινίας «A Star Is Born». «Βρίσκεται σε περίοδο που θέλει να βελτιώσει τον εαυτό του, αλλά και την καριέρα του και δεν θέλει περισπασμούς» τόνισε η πηγή μιλώντας για τον Κούπερ.

«Όταν αφιερώνεται σε έναν ρόλο, παραμένει στο χαρακτήρα, μέχρις ενός σημείου τουλάχιστον, καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων» πρόσθεσε.



Ο 44χρονος Κούπερ και η 33χρονη Σάικ, χώρισαν μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης είπε μία δεύτερη πηγή προσκείμενη στο ζευγάρι. Ωστόσο, τον καιρό που ήταν μαζί με την Σάικ, ο Κούπερ έκανε λόγο για γάμο μιλώντας σε φίλους. «Είχε παραδεχτεί ότι ήταν "εκείνη" το 2015» είπε η πρώτη πηγή η οποία είπε ότι η σχέση τους κατά τον τελευταίο χρόνο ήταν «ανοιχτή». Ωστόσο, προσπαθούσαν να βρουν λύση για το καλό της δίχρονης κόρης τους.

Μπράντλεϊ Κούπερ και Ιρίνα Σάικ



Τον Φεβρουάριο, η Σάικ είχε πει στο περιοδικό Glamour UK ότι δεν πρόκειται να μοιραστεί την προσωπική της ζωή με το κοινό. «Έχω πολλούς φίλους που μοιράζονται την προσωπική τους ζωή στο Instagram ή στα κοινωνικά μέσα, πολύ ανοιχτά», είπε. «Το θαυμάζω και το βρίσκω υπέροχο - αλλά νομίζω ότι πρόκειται μόνο για προσωπική επιλογή. Κι επειδή η δουλειά μου επιβάλει κατά κάποιο τρόπο να εκτίθεμαι, αποφάσισα να κρατήσω την προσωπική μου ζωή ήσυχη. Άλλωστε γι αυτό ονομάζεται "προσωπική", γιατί είναι κάτι που αφορά εσένα και την οικογένειά σου, και νιώθω πολύ χαρούμενη με αυτό»

Η συμπρωταγωνίστρια του Κούπερ στο «A Star Is Born», Lady Gaga, πρόσφατα μίλησε για τον χωρισμό της τον Φεβρουάριο με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Κριστιάν Καρίνο. «Την τελευταία φορά που τραγούδησα αυτό το τραγούδι, είχα ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλό μου και τώρα θα είναι διαφορετικά» είχε αναφέρει η Gaga κατά τη διάρκεια της παράστασής της στο Λας Βέγκας το Σαββατοκύριακο, λίγο πριν τραγουδήσει το «Someone to Watch Over Me»

Το ντουέτο «Shallow» της Gaga και του Κούπερ, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Όσκαρ φέτος δημιούργησε στους fan των καλλιτεχνών την ελπίδα ότι ίσως οι δυο τους θα μπορούσαν να μεταφέρουν τον ρομαντισμό της ταινίας που συμπρωταγωνίστησαν και στην πραγματική ζωή.