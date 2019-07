Στην Ελλάδα ο Μπόνο των U2 - Ο λόγος που πήγε στην Ύδρα

Ο Μπόνο των U2 βρέθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ύδρα.

Ο διάσημος τραγουδιστής φωτογραφήθηκε μαζί με την οικογένεια και τους φίλους του μπροστά από το σπίτι του Λέοναρντ Κοέν. Στην φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram, φαίνεται ο Μπόνο μαζί την σύζυγό του Άλι, μερικά από τα παιδιά του και κάποιους φίλους να κάθονται στο πεζούλι του σπιτιού του Λέοναρντ Κοέν στην Ύδρα.

Στην λεζάντα της φωτογραφίας διευκρινίζεται πως πήγαν για «προσκύνημα» στο σπίτι του Λέοναρντ Κοέν, ενώ το μήνυμα συνοδεύουν οι στίχοι του τραγουδιού «Bird on the Wire», που έχουν αλλάξει σε πληθυντικό αριθμό: «Like some birds on a wire, like some drunks in a midnight choir, We have tried in our own way to be free».

Ο Λέοναρντ Κοέν, που έφυγε από την ζωή το 2016, είχε αγοράσει το σπίτι του 19ου αιώνα στην Ύδρα τον Σεπτέμβριο του 1960. Από το 2017 και έπειτα ο δρόμος όπου βρίσκεται το σπίτι έχει πάρει επισήμως το όνομά του.