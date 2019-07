Η αντίδραση της πριγκίπισσας Νταϊάνα στη σκηνή του οργασμού από το «When Harry Met Sally»

Στην πριγκίπισσα Νταϊάνα άρεσαν πολύ οι ρομαντικές κωμωδίες και μια από τις αγαπημένες της ήταν το κλασικό «When Harry Met Sally» (Όταν ο Χάρι γνώρισε την Σάλι).

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε πάει στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο το 1989, όπου είχε γνωρίσει από κοντά τους πρωταγωνιστές Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν, αλλά και τον Ντένις Κουέιντ που τότε έβγαινε με την Ράιαν.

Στη διάρκεια της προβολής, η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε καθίσει δίπλα στον Μπίλι Κρίσταλ, που αποκάλυψε την απολύτως αυθόρμητη αντίδρασή της στην διάσημη σκηνή του οργασμού της ταινίας.

«Όταν ξεκίνησε η σκηνή του οργασμού, [η πριγκίπισσα Νταϊάνα] γελούσε τόσο δυνατά, με την καρδιά της. Ήταν εκείνο το γέλιο που αν βρισκόσουν σε ραντεβού, δεν θα ήθελες ποτέ να την ξαναδείς», είπε ο ηθοποιός στο βιβλίο «I'll Have What She's Having: How Nora Ephron's Three Iconic Films Saved the Romantic Comedy» του Έρικ Κάρλσον. «Μετά έπιασε το χέρι μου και είπε, "τόσο πονηρό"».

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα λέγεται επίσης πως ήταν τόσο φανατική θαυμάστρια της συγκεκριμένης ταινίας, που κανόνισε μέχρι και ιδιωτική προβολή για τις φίλες της στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η διάσημη σκηνή του οργασμού:

Με πληροφορίες από Marie Claire