Πέθανε o Rutger Hauer, πρωταγωνιστής του Blade Runner

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών o Ολλανδός ηθοποιός Rutger Hauer. Ο Ηauer έγινε παγκοσμίως γνωστός για την εντυπωσιακή ερμηνεία του στο πρωτοποριακό φιλμ «Blade Runner».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Hauer πέθανε στις 19 Ιουλίου στο σπίτι το έπειτα από σύντομη ασθένεια, ενώ κηδεύτηκε σήμερα.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1969 στην ολλανδική τηλεοπτική σειρά «Floris». Το 1982, όμως, η απογειώθηκε όταν έπαιξε, στο πλευρό του Χάρισον Φορντ, στο «Blade Runner» του Ρίντλεϊ Σκοτ.

O Rutger Hauer στο Blade Runner

Ο Hauer ήταν επίσης γνωστός για τους ρόλους του ως βαμπίρ σε ταινίες τρόμου ενώ πρωταγωνίστησε στο ρόλο του Van Helsing στο Dracula 3D, και ως βρικόλακας στο Salem's lot, μια μίνι σειρά, βασισμένη σε νουβέλα του Stephen King.

Άλλες σημαντικές ερμηνείες του ήταν σε ταινίες όπως Flesh+Blood, Blind Fury, The Hitcher, Escape from Sobibor (κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για β ανδρικό ρόλο), Nighthawks, Wedlock, Sin City, Confessions of a Dangerous Mind, Ladyhawke, The Osterman Weekend, The Blood of Heroes, Batman Begins, Hobo with a Shotgun, και The Rite.

Στη μακρά καριέρα του έπαιξε σε περισσότερες από 100 ολλανδικές και διεθνείς ταινίες. Το 1988 κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στην τηλεοπτική σειρά «Απόδραση από το Σόμπιμπορ¬.