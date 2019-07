Κόντρα Έλλης Στάη και Έλενας Ακρίτα για το σχόλιο στη φωτογραφία με τον Μητσοτάκη από το Προεδρικό

Μια νέα διαδικτυακή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ Έλλης Στάη και Έλενας Ακρίτα μετά από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το πρώτο καυστικό σχόλιο από την Έλενα Ακρίτα έγινε μετά τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας από τη βραδιά στο Προεδρικό. Ο φωτογραφικός φακός είχε καταγράψει την Έλλη Στάη να συνομιλεί σε χαλαρή διάθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μέσα από μια δηκτική ανάρτηση στο Facebook, η Έλενα Ακρίτα άσκησε έντονη κριτική στη στάση της δημοσιογράφου, χαρακτηρίζοντάς την «τουλάχιστον αντιδεοντολογική», ενώ έκανε επίσης λόγο για «έρωτα χωρίς ανταπόκριση».

«Έλλη Στάη Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρωτας χωρίς ανταπόκριση αν κρίνουμε από το ύφος του; Μετά απ' αυτό πώς θα του πάρει συνέντευξη; Edit. Επειδή τώρα διάβασα κάποια σχόλια σε αυτή την ανάρτηση: δεν ενδιαφέρει ούτε η προσωπική της ζωή, ούτε η εμφάνιση της. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι οι δημοσιογράφοι δεν χαριεντιζόμαστε κατ' αυτόν - ή κατ' ουδένα - τρόπο με τους πολιτικούς. Είναι αντιδεοντολογικό to say the least», έγραψε στην λεζάντα της φωτογραφίας η Έλενα Ακρίτα.

Η Έλλη Στάη αποφάσισε να απαντήσει στην Έλενα Ακρίτα, αναρτώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τη Μαρέβα Μητσοτάκη από τις διακοπές τους στην Πάτμο, την οποία συνόδευσε με το εξής σχόλιο: «Εγώ προτιμώ την Μαρέβα».

Όμως η κόντρα έχει και συνέχεια καθώς μετά την φωτογραφία της Έλλης Στάη, η Έλενα Ακρίτα επανήλθε στο ζήτημα, με νέα ανάρτηση μέσω Facebook, δημοσιεύοντας αυτή τη φορά την φωτογραφία της Έλλης Στάη με την Μαρέβα και εκείνη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η αδέσμευτη δημοσιογραφία: με Κυριάκο στη δεξίωση, με Μαρέβα διακοπές. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις αντικειμενικές συνεντεύξεις που θα δώσει το πρωθυπουργικό ζεύγος στην αγαπητή συνάδελφο», σχολίασε η Ελενα Ακρίτα.