Taylor Swift: Στις ΗΠΑ χάνεις τα δικαιώματά σου αν δεν είσαι λευκός στρέιτ άντρας

Η Taylor Swift δήλωσε ότι αισθάνθηκε υποχρεωμένη να υπερασπιστεί δημόσια την LGBTQ κοινότητα το τελευταίο διάστημα, καθώς τα δικαιώματα στις ΗΠΑ σήμερα «χάνονται από όποιον δεν είναι λευκός στρέιτ άντρας».



Η τραγουδίστρια, η οποία κατηγορήθηκε στο παρελθόν ότι δεν μίλησε για πολιτικά ζητήματα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ το 2016, μίλησε για την μεταστροφή και το άνοιγμά της αυτό στο περιοδικό Vogue.



«Δεν είχα συνειδητοποιήσει μέχρι πρόσφατα ότι θα μπορούσα να υποστηρίξω μια κοινότητα στην οποία δεν ανήκων» είπε.



Στο τελευταίο μουσικό βίντεο της Swift, You Need to Calm Down, συμμετέχουν μερικές από τις πιο σημαντικές queer προσωπικότητες των ΗΠΑ. Το βίντεο επίσης αποτελεί και άμεση έκκληση προς τους φαν της να υπογράψουν την στήριξη του νόμου για την ισότητα, Equality Act, να προστατέψουν τα άτομα LGBTQ από διακρίσεις στους τόπους εργασίας τους , σπίτια, σχολεία και άλλες δημόσιες τοποθεσίες.



Τόσο βίντεό της όσο και η μετατροπή της σε ισχυρό σύμμαχο της LGBTQ κοινότητας, δημιούργησε θετικό και αρνητικό αντίκτυπο, με επαίνους και επικρίσεις, με ορισμένους να την κατηγορούν ότι «ψαρεύει» με αυτόν τον τρόπο θαυμαστές.







Στη συνέντευξή της στο περιοδικό περιγράφει μια συνομιλία με τον φίλο και συνάδελφο τραγουδιστή Todrick Hall, που την άφησε με ένα συναίσθημα «απελπισίας» καθώς ένιωσε ότι δεν ήταν αρκετή η δράση της για την υποστήριξη της LGBTQ κοινότητας. «Πριν από δύο χρόνια περίπου ο Todrick κι εγώ ήμασταν στο αυτοκίνητο και με ρώτησε 'τι θα έκανα αν ο γιος μου ήταν ομοφυλόφιλος» αφηγείται.



«Το γεγονός ότι με ρώτησε κάτι τέτοιο με σόκαρε και με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι δεν είχα κάνει αρκετά ξεκάθαρη ή δυνατή τη θέση μου»,είπε και πρόσθεσε «Αν εκείνος σκεφτόταν αυτό, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα σκέφτονται οι οπαδοί μου στην κοινότητα LGBTQ», συνεχίζει. «Ήταν σχεδόν καταστροφικό να συνειδητοποιήσω ότι οι δημόσια θέση μου για το θέμα δεν ήταν σαφής».

Με πληροφορίες από TheGuardian