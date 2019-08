Η Σέριλ Κρόου είδε «πολύ παράξενα» πράγματα όταν συνεργάστηκε με τον Μάικλ Τζάκσον

«Πολύ παράξενα» πράγματα θυμάται ότι είδε η τραγουδίστρια Σέριλ Κρόου κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον Μάικλ Τζάκσον.



Η 57χρονη τραγουδίστρια, ενώ υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ Leaving Neverland που κατηγορεί τον Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος ανηλίκων, δηλώνει ότι η συμπεριφορά του βασιλιά της ποπ, της δημιούργησε «πολλές απορίες».



Η Σέριλ Κρόου συνεργάστηκε με τον Τζάκσον κάνοντας φωνητικά στην αρχή της καριέρας της, κατά τη διάρκεια της 18μηνης περιοδείας «Bad», την δεκαετία του '80, λίγο πριν τη συμμετοχή της στο βίντεο κλιπ για το «Dirty Diana». Σε πρόσφατη της συνέντευξη στην «The Telegraph» η τραγουδίστρια δήλωσε ότι «δεν έχω δει το ντοκιμαντέρ και δεν θέλω να το δω. Βρέθηκα μπροστά από καταστάσεις που ήταν πραγματικά παράξενες που μου δημιούργησαν πολλές απορίες».

Η τραγουδίστρια, ενώ δεν σχολίασε περισσότερα, παραδέχτηκε επίσης ότι την εποχή που συνεργάστηκε με τον Τζάκσον ένιωθε ενθουσιασμένη καθώς είχε την ευκαιρία να ερμηνεύει στο πλάι του σε τεράστιες συναυλίες ανά τον κόσμο.



«Ήταν μία 'τρελή' εμπειρία καθώς ο μεγαλύτερος σταρ μία γενιάς και εγώ, τραγουδούσαμε ντουέτο το 'I Just Can't Stop Loving You' κάθε βράδυ για 18 μήνες».

Με πληροφορίες από nme