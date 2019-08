Το τηλεοπτικό «bullying» στον πρίγκιπα Τζορτζ για το μπαλέτο προκαλεί οργή εναντίον παρουσιάστριας

Η παρουσιάστρια του Good Morning America, Lara Spencer, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και κατηγορήθηκε για bullying καθώς χλεύασε τον πρίγκιπα Τζορτζ και την αγάπη του για το μπαλέτο.

Η παρουσιάστρια ζήτησε συγγνώμη μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε στα social media, αλλά και πάλι κάποιοι λένε πως αυτό πρέπει να γίνει από τον αέρα της εκπομπής.

«Η βαθύτατη συγνώμη μου για ένα απαράδεκτο σχόλιο που έκανα κατά τη διάρκεια ειδήσεων την Πέμπτη», έγραψε. «Από το μπαλέτο, το οποίο έκανα εγώ ως παιδί, μέχρι οτιδήποτε στη ζωή θέλετε να εξερευνήσετε, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να ακολουθήσουν το πάθος του», ανέφερε η Spencer.

H παρουσιάστρια σχολίασε με χλευασμό το ποιες δραστηριότητες απολαμβάνει στο σχολείο ο πρίγκιπας Τζορτζ και όταν έφτασε στο μπαλέτο ήταν ιδιαίτερα καυστική, με αποτέλεσμα να προκαλέσει γέλια στο στούντιο.

To σχόλιο της παρουσιάστριας έγινε γρήγορα αντιληπτό από χρήστες των social media που την κατηγόρησαν για στερεοτυπικές αντιλήψεις και bullying απέναντι σε μια δραστηριότητα ενός μικρού παιδιού. Ωστόσο αρκετοί ήταν αυτοί που στάθηκαν όχι στο ποιος σχολιάστηκε, αλλά στο μπαλέτο. Την δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν χορευτές του μπαλέτου, αλλά και διασημότητες όπως οι Rosie O'Donnell, George Takei, Derek Hough, Debbie Allen.

Με τα χάσταγκ "boys dance too" και "ballet is for everyone" αρκετοί κάλεσαν την παρουσιάστρια να ζητήσει συγγνώμη από όλη την χορευτική κοινότητα καθώς βρήκαν το σχόλιό της προσβλητικό. Θέση πήρε και η Shoshana Bean, ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ, η οποία είπε πως το ύφος της ειρωνείας ήταν απαράδεκτο ενώ με σχόλιο της στο Twitter η ηθοποιός ζητά να διατυπωθεί συγγνώμη μέσα από την εκπομπή.