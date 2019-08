Ο Τραβόλτα νόμιζε πως μια drag queen ήταν η Τέιλορ Σουίφτ στα βραβεία του MTV

Μια γνωστή drag queen, η Τζέιντ Τζολί μπέρδεψε τον Τζον Τραβόλτα ο οποίος νόμιζε πως ήταν η Τέιλορ Σουίφτ, κατά τα χθεσινά βραβεία του MTV.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Τζον Τραβόλτα εμφανίζεται, στιγμιαία, να παραδίδει το βραβείο για το Βίντεο κλιπ της Χρονιάς, στην drag queen Τζέιντ Τζολί η οποία ήταν εκείνη την ώρα στη σκηνή. Το βραβείο προοριζόταν για την Τέιλορ Σουίφτ που το κέρδισε με το βίντεο κλιπ του τραγουδιού You Need To Calm Down.

Ο Τζον Τραβόλτα συνειδητοποιεί το λάθος του ενώ η Τζέιντ Τζολί, που έγινε ευρύτερα γνωστή από το ριάλιτι RuPaul's Drag Race, γελάει και τον αγκαλιάζει.

Σύμφωνα με το E! News, το στιγμιαίο σφάλμα του Τραβόλτα δεν ήταν και τόσο παράξενο, αφού η Τζέιντ Τζολί συμπεριλαμβάνει στα σόου μιμήσεις της Τέιλορ Σουίφτ, ενώ εμφανίζεται και στο βραβευμένο πλέον βίντεο κλιπ.

Με πληροφορίες από ΝΜΕ/Variety