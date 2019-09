Η Τζένιφερ Άνιστον μιλάει για τα 50, τι δεν της αρέσει σε αυτά και γιατί δεν έχει social media

Στα 50 της χρόνια, η Τζένιφερ Άνιστον δηλώνει πως νιώθει καλύτερα από ποτέ αλλά, όπως λέει υπάρχει κάτι που την ενοχλεί σε αυτήν την ηλικία.

Η διάσημη ηθοποιός, που τον Φεβρουάριο έγινε 50 ετών, μίλησε με λεπτομέρειες για τα συναισθήματά της σε αυτήν τη νέα δεκαετία της ζωής της, για το τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού InStyle.





«Τα πενήντα ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα, "λοιπόν, αυτός ο αριθμός"», λέει η Άνιστον στο περιοδικό. «Δεν ξέρω τι είναι επειδή εγώ δεν νιώθω καθόλου διαφορετικά. Για κανένα λόγο δεν έχω κατεβάσει διακόπτες», προσθέτει η ίδια. Και συνεχίζει: «Σωματικά νιώθω υπέροχα. Οπότε είναι περίεργο που έτσι ξαφνικά μεταφράζεται με ένα τρόπο, τύπου "Δείχνεις καταπληκτική για την ηλικία σου". Νομίζω πως πρέπει να θεσπίσουμε μερικούς κανόνες γύρω από αυτόν τον διάλογο και την συγκεκριμένη ρητορική».

Ωστόσο, όπως εξηγεί, υπάρχει κάτι στο να μεγαλώνει, που δεν της αρέσει καθόλου και αυτό είναι το χρώμα των μαλλιών της. «Δεν θα πω ψέματα, δεν θέλω καθόλου τα γκρίζα μαλλιά», λέει η ίδια, ενώ παραδέχεται πως όταν ήταν μικρή είχε δοκιμάσει μέχρι αντρικά προϊόντα μαλλιών στις μπούκλες της, τις οποίες απεχθανόταν.

Η Τζένιφερ Άνιστον παραδέχεται, πως αν μη τι άλλο, σήμερα νιώθει περισσότερο από ποτέ πως έχει τον έλεγχο. «Στις γυναίκες δεν επιτρεπόταν ποτέ να έχουν δύναμη. Η δύναμη μού φαίνεται σέξι σήμερα, όπως και η ευφυΐα των γυναικών και το πόσο ικανές και δημιουργικές είναι», σημειώνει.

Στο μεταξύ, η γνωστή ηθοποιός εξακολουθεί να απέχει από τα social media. Όπως εξηγεί, δεν είναι πως βαριέται να δημοσιεύει πράγματα για την ζωή της, όσο το γεγονός πως ανησυχεί με τον αντίκτυπο που έχουν τα μέσα αυτά στους νέους, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν την ταυτότητά τους. «Το κάνουν μέσα από το πρίσμα κάποιου άλλου, το οποίο είναι με φίλτρο και αλλαγμένο. Και μετά σου ασχολούνται με το "Κάνε μου like, μην μου κάνεις like, μου έκανες like;". Υπάρχει όλη αυτή η σύγκριση και η απελπισία», λέει η Τζένιφερ Άνιστον.

Κάτι που μετανιώνει είναι πως δεν χρησιμοποιούσε αντηλιακό όταν ήταν μικρότερη, ωστόσο ελπίζει να την βοηθήσουν τα καλά της γονίδια. «Η γιαγιά μου στα 98 της είναι το πιο απαλό, υπέροχο δέρμα και απλώς έβαζε ελαιόλαδο στο σώμα της», λέει η Τζένιφερ Άνιστον. Όσο για το αν θα ήθελε και εκείνη να ζήσει τόσο πολύ, η ηθοποιός απαντά: «Βασικά θέλω να ζήσω μέχρι όποια ηλικία υποτίθεται πως θα ζήσω, για όσο είμαι ακμαία».