Ο λόγος που η Τέιλορ Σουίφτ ήθελε να μηνύσει τη Microsoft για το chatbot Tay

Η Τέιλορ Σουίφτ προσπάθησε να μηνύσει την Microsoft για ένα chatbot που πόσταρε ρατσιστικά μηνύματα στο Twitter, αποκάλυψε ο πρόεδρος της εταιρείας.

Σύμφωνα με μία νέα βιογραφία του αφεντικού της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, οι δικηγόροι της Σουίφτ κινήθηκαν εναντίον της εταιρείας το 2016. Η Σουίφτ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για το όνομα Tay, που είχε δοθεί στο chatbot, καθώς θύμιζε αρκετά το δικό της (Taylor). Το chatbot, που σχεδιάστηκε για να συνομιλεί με νεαρά άτομα ηλικίας 18-24 ετών, άρχισε από κάποιο σημείο και μετά να αναπαράγει ρατσιστικές ακρότητες στο Twitter.

Το chatbot με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης είχε σχεδιαστεί ώστε να «μαθαίνει» από τις συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Tay είναι σχεδιασμένη να αλληλεπιδρά και ψυχαγωγεί ανθρώπους όπου διασυνδέονται online, μέσω απλής, παιχνιδιάρικης συζήτησης. Όσο περισσότερο μιλάτε με την Tay, τόσο πιο έξυπνη γίνεται», είχε αναφέρει η Microsoft. Σύντομα μετά το λανσάρισμα της Tay ωστόσο, το chatbot άρχισε να εκφράζει ρατσιστικό λόγο αναφέροντας ανάμεσα σε άλλα ότι το ολοκαύτωμα δεν έγινε ποτέ. Το γεγονός ανάγκασε την Microsoft να αποσύρει μέσα σε λίγες ώρες το chatbot και να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη.

Η Σουίφτ δεν σκόπευε ωστόσο να μηνύσει τη Microsoft για όσα η Tay έγραψε στο Twitter αλλά για την ομοιότητα των ονομάτων τους. «Ήμουν σε διακοπές και έκανα το λάθος να δω το τηλέφωνό μου κατά τη διάρκεια ενός γεύματος», γράφει ο Μπραντ Σμιθ στο βιβλίο του Tools and Weapons. Εκείνη τη στιγμή διαπίστωσε ότι είχε λάβει ένα e-mail από τον δικηγόρο της Σουίφτ. Στο e-mail ο δικηγόρος ανέφερε πως το όνομα του chatbot παρέπεμπε στην πελάτισσα του και υποστήριζε πως η υιοθέτηση του ονόματος παραβίαζε πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους ενώ παραπλανούσε τον κόσμο υπονοώντας πως η Σουίφτ σχετίζεται με το chatbot.

H Σουίφτ και οι δικηγόροι της φημίζονται για την αυστηρότητά τους σε σχέση με τους ανθρώπους που πλησιάζουν την τραγουδίστρια αλλά και σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα της τραγουδίστριας. Το όνομά της, η υπογραφή της και τα αρχικά της αποτελούν ήδη εμπορικά σήματα και το 2015 προσπάθησε να μετατρέψει σε εμπορικό σήμα στίχους από τον δίσκο της 1989.

Λίγο πριν την κυκλοφορία του δίσκου της κατάφερε με επιτυχία να κατοχυρώσει τις φράσεις "this sick beat" και "nice to meet you, where you been" ως εμπορικά σήματα. Έτσι έγινε το μόνο άτομο στον κόσμο που μπορεί να χρησιμοποιεί τις φράσεις αυτές σε προϊόντα και απείλησε με νομικά μέτρα τους πωλητές στο Etsy που χρησιμοποίησαν τις φράσεις αυτές στις χειροποίητες δημιουργίες τους.



Με πληροφορίες από BBC