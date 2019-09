Γκουίνεθ Πάλτροου: Πώς η ηθοποιός συνέβαλε στην αποκάλυψη του σκανδάλου Γουάνστιν

Στον ρόλο της Γκουίνεθ Πάλτροου στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Γουάινστιν, που συγκλόνισε το Χόλιγουντ και πυροδότησε ένα ολόκληρο κίνημα, αναφέρθηκαν οι δημοσιογράφοι των NY Times.

Συγκεκριμένα, οι αναφορές για την Πάλτροου συμπεριλαμβάνονται σε ένα νέο βιβλίο με τίτλο «She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement» από τις Jodi Kantor και Megan Twohey, δημοσιογράφους των NY Times που το ρεπορτάζ τους, στις 05 Οκτωβρίου του 2017, προκάλεσε την πτώση του Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Στο βιβλίο αναφέρεται ότι η μαρτυρία της Πάλτροου, αν και η ηθοποιός φοβήθηκε τη συμπερίληψή της στα επίσημα πρακτικά, υπήρξε μία από τις πρώτες, κρίσιμες πηγές καθώς η Πάλτροου μοιράστηκε τη δική της εμπειρία για τη σεξουαλική παρενόχληση ενώ προσπάθησε να επιστρατεύσει και άλλες ηθοποιούς για να μιλήσουν.

Σε τηλεοπτική τους εμφάνιση οι Kantor και Twohey ανέφεραν μεταξύ άλλων πως η Πάλτροου υπήρξε μία από της πρώτες ηθοποιούς που «σήκωσαν το τηλέφωνο» και ήταν αποφασισμένη να βοηθήσει στις έρευνες «ακόμα και όταν ο Χάρβεϊ Γουάινστιν εμφανίστηκε στο σπίτι της νωρίς κατά τη διάρκεια ενός πάρτι και εκείνη αναγκάστηκε να κρυφτεί στο μπάνιο».

Η Πάλτροου έχει λάβει μέρος σε πολλές ταινίες παραγωγός των οποίων ήταν ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, ανάμεσα στις οποίες και το «Ερωτευμένος Σαίξπηρ». Σύμφωνα με τις δύο δημοσιογράφους η Πάλτροου ανέφερε: «Ήμουν παιδί, είχα υπογράψει, ήμουν τρομοκρατημένη». Όταν o Μπραντ Πιτ, τότε σύντροφος της Πάλτροου, απείλησε τον Γουάινστιν η Πάλτροου φοβήθηκε πως εκείνη θα απολυθεί.

Τι αναφέρει η πλευρά του Γουάινστιν

Ο Γουάινστιν, που σύντομα θα δικαστεί με τις κατηγορίες του βιασμού και της σεξουαλικής κακοποίησης, αρνείται οποιαδήποτε μη συναινετική σεξουαλική δραστηριότητα. Σε δήλωσή τους στο Deadline οι εκπρόσωποι του Γουάινστιν αμφισβητούν ότι η Πάλτροου κινδύνευσε να χάσει τη δουλειά της.

«Η Γκουίνεθ Πάλτροου προέρχεται από μία γαλαζοαίματη οικογένεια του Χόλιγουντ. Ο πατέρας της ήταν κορυφαίος παραγωγός, η μητέρα της διάσημη ηθοποιός, ο νονός της είναι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Δεν χρειάστηκε να κάνει ταινίες με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν, ήθελε να κάνει ταινίες μαζί του. Κέρδισε κορυφαίες διακρίσεις και έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός για σχεδόν μία δεκαετία με τον Γουάινστιν» ανέφεραν στη δήλωση υπογραμμίζοντας πως η άποψη της Πάλτροου για κίνδυνο απώλειας της δουλειάς της είναι αδικαιολόγητη.

Με πληροφορίες από Guardian