Η ιστορία των βιντεοκλίπ σε 4 λεπτά - Τζένιφερ Λόπεζ και Τζίμι Φάλον σε διάσημες φιγούρες

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες από διάσημα τραγούδια χόρεψαν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Τζίμι Φάλον, που κατάφεραν να «αφηγηθούν» σε λίγα λεπτά την ιστορία των βιντεοκλίπ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ πήγε καλεσμένη στην εκπομπή «The Tonight Show», όπου μίλησε για την νέα ταινία «Hustlers» αλλά το πιο εντυπωσιακό σημείο της βραδιάς ήταν όταν μαζί με τον παρουσιαστή αναβίωσαν μερικές από τις πιο θρυλικές χορευτικές φιγούρες διάσημων τραγουδιών.

Η 50χρονη τραγουδίστρια, που κάποτε ήταν χορεύτρια για την Τζάνετ Τζάκσον, επιβεβαίωσε για ακόμη μια αφορά την αστείρευτη ενέργειά της, με τον Τζίμι Φάλον δίπλα της να ακολουθεί σε πιο χιουμοριστικούς τόνους, με τους δυο τους να αναβιώνουν 30 χρόνια ιστορίας των βιντεοκλίπ.

Το χορευτικό ξεκίνησε με το τραγούδι «U Can't Touch This» των MC Hammer και στη συνέχεια ακούστηκαν μεταξύ άλλων το «Oops I Did It Again» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, το «Single Ladies» της Beyoncé, το γνωστό Macarena, το «Gangnam Style» του Psy, το «Wrecking Ball» της Miley Cyrus και πολλά ακόμη διάσημα κομμάτια των τελευταίων δεκαετιών.

Δείτε το βίντεο: