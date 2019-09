Όταν ο Γουάινστιν προέτρεψε την Κάρα Ντελεβίν να «βρει ένα μούσι»

H Κάρα Ντελεβίν αποκάλυψε ότι ο Χάρβεϊ Γουάινστιν την προέτρεψε «να βρει ένα μούσι» για να καλύψει τη σεξουαλικότητά της και να καταφέρει να κάνει καριέρα στον κινηματογράφο.

Σε συνέντευξή της στο "Net a Porter" η Ντελεβίν ανέφερε ότι ένα από τα πράγματα που της είπε ο Χάρβεϊ Γουάινστιν ήταν πως δεν θα τα καταφέρει ποτέ στην κινηματογραφική βιομηχανία ως ομοφυλόφιλη γυναίκα και πως θα πρέπει «να βρει ένα μούσι».

Ο όρος «μούσι» χρησιμοποιείται παραδοσιακά για να περιγράψει κάποιον που βοηθάει ένα άλλο άτομο να κρύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα στη δημόσια ζωή. Η Ντελεβίν, που περιγράφει τον εαυτό της ως "gender fluid", ανέφερε πως η βιομηχανία ήταν επιφυλακτική απέναντι στη σεξουαλικότητά της. «Στην αρχή δεν νομίζω πως αυτό βοήθησε», είπε.

Οι δηλώσεις της Ντελεβίν είναι σε παράλληλο μήκος κύματος με αυτές της Κρίστεν Στιούαρτ, η οποία ανέφερε ότι της είπαν πως δεν πρέπει να κρατάει το χέρι της φίλης της δημοσίως για να μπορέσει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικούς ρόλους.

To 2017 η Ντελεβίν κατήγγειλε ότι ο Γουάινστιν, κατά τη διάρκεια μίας συνάντησης, της ζήτησε να φιλήσει μία άλλη γυναίκα και στη συνέχεια, όταν η Ντελεβίν θέλησε να φύγει, προσπάθησε ο ίδιος να τη φιλήσει. Στην ίδια ανάρτηση, έγραψε ότι ο Γουάνιστιν της είπε πως αν είναι ομοφυλόφιλη ή αποφάσιζε να κυκλοφορεί δημοσίως με μία άλλη γυναίκα δεν θα έπαιζε ποτέ τον ρόλο μίας ετεροφυλόφιλης γυναίκας ή δεν θα έκανε καριέρα στο Χόλιγουντ. Ο Γουάινστιν αρνείται όλες τις κατηγορίες για μη συναινετικό σεξ.

Παράλληλα με την επιτυχημένη της καριέρα ως μοντέλο, η Ντελεβίν εμφανίστηκε σε μία σειρά από ταινίες όπως το "Valerian and the City of a Thousand Planets", "Tulip Fever" και "London Fields".

Με πληροφορίες από Guardian