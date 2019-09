O Ρέμος στο Μονακό: Πρίγκιπες και εφοπλιστές στην βραδιά με 1500€ είσοδο - Το πανάκριβο μενού

Για την αφρόκρεμα του Μονακό και όχι μόνο, τραγούδησε ο Αντώνης Ρέμος, σε μία exclusive φιλανθρωπική βραδιά με 1.500 ευρώ είσοδο.

Πρίγκιπες και εφοπλιστές πλήρωσαν το υπέρογκο για τους κοινούς θνητούς αλλά «ευτελές» για αυτούς ποσό, ακούγοντας από κοντά τον διάσημο Έλληνα ερμηνευτή που τραγουδούσε ακούραστος, επί σκηνής για τρεις ώρες, στο Yacht Club De Monaco.

Στην είσοδο του ομίλου, το βράδυ της Παρασκευής, ένα μπλε χαλί υποδεχόταν τους βαθύπλουτους συνδαιτημόνες, με το logo του Nammos World να δεσπόζει στον λευκό τοίχο, ενώ ετοιμάζεται ήδη και το νέο project των επιχειρηματιών στο Ντουμπάι. Περισσότερα από 400 άτομα απόλαυσαν παλιές και νέες επιτυχίες του «Αντόνιο» όπως τον αποκαλούν οι ξένοι φίλοι του.

Μια μέρα πριν τη συναυλία, ο Αντώνης Ρέμος είχε αναρτήσει στο Instagram μία φωτογραφία για την μουσική βραδιά μαζί με τους Gypsy Kings, στη μαρίνα του μικροσκοπικού πριγκιπάτου. «Αύριο βράδυ στην καρδιά του Μόντε Κάρλο, θα ακουστεί η ελληνική φωνή ! Tomorrow night my friends in the heart of Monte Carlo, alongside with @gipsykingsandrereyeas»

Τα τραπέζια ήταν στολισμένα με κεριά και ορτανσίες ενώ πάνω στα ριγέ τραπεντομάντηλα, τα κρυστάλλινα μπλε ποτήρια «περίμεναν» να γεμίσουν με αλκοόλ.

Το μενού

Η βραδιά ξεκίνησε με τον DJ του Nammos, Μπάμπη Κεσκίδη, με ήπια, down tempo μουσική, όσο το λαμπερό κοινό απολάμβανε το μενού, με σαμπάνια, κρασιά από την Προβηγκία και άλλα premium ποτά. Στο Gala που διοργάνωσε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος, στα πλαίσια του τριημέρου «Save the ocean», το μενού περιελάμβανε ταρτάρ καβουριού για ορεκτικό, Wagyu Beef με πατάτες φούρνου για κυρίως πιάτο και επιδόρπιο με φράουλες και φιστίκι.

Το dress code ήταν ανάλογο της περίστασης χωρίς όμως τις ελληνικές «κακές συνήθειες», καθώς το κάπνισμα απαγορευόταν αυστηρά και όποιος ήθελε να καπνίσει, έπρεπε να περπατήσει ως τα δύο μπαρ, σε απόσταση από την σκηνή και τα τραπέζια.

Επί σκηνής ανέβηκαν στη συνέχεια οι Gipsy Kings και ο Αντώνης Δημητριάδης, επί σειρά ετών DJ του Ρέμου, poy έπαιξε τις μουσικές του λίγο πριν την πρώτη είσοδο του τραγουδιστή, καθώς και στο ημίωρο διάλειμμα που ακολούθησε αργότερα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο τέλος της βραδιάς κάποιοι άναψαν τα ακριβά τους πούρα. Ελλείψει άλλων λουλουδιών, οι θεατές «αναγκάστηκαν» να πετάξουν... ορτανσίες στον ερμηνευτή, αποθεώνοντάς τον.

«Μόνο ο Αντώνης μπορεί και κάνει όλο το #montecarlo να θυμίζει Ελλάδα!», έγραψε στο Instagram του ο Χάρης Σιανίδης που φωτογραφήθηκε με τον Έλληνα ερμηνευτή στο Μονακό.





Ανάμεσα στις ηχηρές παρουσίες ήταν ο Γιάννης Κούστας με τη Δήμητρα Μέρμηγκα, ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του Έμιλυ και ο Ζαννή Φραντζέσκο με την γυναίκα του Βερόνικα, που είναι πλέον μόνιμοι κάτοικοι Μονακό τα τελευταία δύο χρόνια.

Λίγα τραπέζια πιο κάτω ήταν και ο Σάμι Ιμπραήμ, οΒασίλης Αποστολόπουλος με τη σύζυγό του Ρόη η Έλενα Αμβροσιάδου, ο Ταουφίκ και η Χάλα Χούρι, καθώς ο Ριάντ με τη Ράνα Ζέϊν και την κόρη τους Ταμάρα. Στα τραπέζια τους τραγουδούσαν, μέχρι τις τρεις τα ξημερώματα και ο Κώστας Σάκκαρης, η σύζυγός του Αγγελική Κανελλοπούλου καθώς και ο επιχειρηματίας Σάμι Φάις.

Πολύ αργά έφτασαν και περίπου 30 άτομα από το Ντουμπάι, ανάμεσά τους στελέχη της Four Season με την βραδιά να τελειώνει το πρωί, στις πέντε τα ξημερώματα, με τον Ρέμο να τραγουδά το My Way του Φρανκ Σινάτρα πριν την ανατολή του ήλιου.