H Τζέιν Φόντα συνελήφθη ενώ διαδήλωνε έξω από το Καπιτώλιο, αλλά θα το ξανακάνει

Η Τζέιν Φόντα συνελήφθη την Παρασκευή έξω από το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ διαδήλωνε για την κλιματική αλλαγή, αλλά δήλωσε ότι σχεδίαζε να επαναλάβει τη διαμαρτυρία της κάθε Παρασκευή για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Η Φόντα, 81 ετών, ήταν μεταξύ 16 ατόμων που κατηγορήθηκαν για παράνομη διαμαρτυρία στο Καπιτώλιο, ένα πταίσμα βάσει νόμου της Ουάσινγκτον που απαγορεύει στους διαδηλωτές να καταλαμβάνουν τις εισόδους των δημόσιων κτιρίων, ανέφερε η αστυνομία. Είχε μόλις τελειώσει την ομιλία της στο πλαίσιο μιας διαδήλωσης που ήταν η πρώτη από μια σειρά εβδομαδιαίων διαδηλώσεων για το κλίμα όταν τέθηκε υπό κράτηση στις 11:50 π.μ. και λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη.

Η Τζέιν Φόντα δήλωσε ότι επιθυμεί να δείξει αλληλεγγύη στους νέους διαδηλωτές όπως ο Γκρέτα Τούνμπεργκ, και ότι είχε εμπνευστεί από το βιβλίο «On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal» της Ναόμι Κλάιν.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κλιματική κρίση θα παραμείνει στο επίκεντρο. Ένιωσα ότι δεν έκανα αρκετά», είπε η ηθοποιός που δεσμεύθηκε να επιστρέψει στο Καπιτώλιο, λέγοντας ότι μετακόμισε στην Ουάσινγκτον για τους επόμενους τέσσερις μήνες μετά από μια «αίσθηση επείγουσας ανάγκης και ηθικής οργής».

«Η ίδια τοξική ιδεολογία που πήρε αυτή τη γη από ανθρώπους που ζούσαν εδώ, που απήγαγε ανθρώπους από την Αφρική, τους μεταμόρφωσε σε δούλους για να δουλέψουν στην κλεμμένη γη, λέγοντας ότι οι απαχθέντες και οι εκτοπισμένοι άνθρωποι δεν ήταν ανθρώπινα όντα, έκοψε δάση και εξάντλησε τους φυσικούς πόρους - αυτή η θεμελιώδης ιδεολογία είναι η ίδια που έφερε την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο», είπε.

Η Φόντα αντιμετωπίζει πρόστιμο μέχρι 250 δολάρια και μέχρι 90 ημέρες φυλάκισης, εάν καταδικαστεί.