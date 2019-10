Αγνώριστοι, ανυποψίαστοι και νέοι - Αδημοσίευτες φωτογραφίες με διάσημους στα πάρτι του Χόλιγουντ

O φωτογράφος Randall Slavin έχει μια συλλογή φωτογραφιών με τα πάρτι που φιλοξένησαν μεγάλα αστέρια του Χόλιγουντ στη νιότη τους ή στα πρώτα χρόνια της δόξας του.

Leonardo DiCaprio και Charlize Theron, Κate Hudson και Jason Statham είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που πρωταγωνιστούν στις αδημοσίευτες φωτογραφίες του Slavin. Στις 5 Νοεμβρίου θα αποκαλυφθεί όλη η συλλογή η οποία περιλαμβάνει εικόνες από δύο δεκαετίες και καλλιτέχνες που σήμερα μεσουρανούν στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

JASON STATHAM, 2003

«WE ALL WANT SOMETHING BEAUTIFUL: snapshots and portraits 1990-2017» είναι ο τίτλος του βιβλίου που όπως λέει θέλει να αποκαλύψει τον μαγικό κόσμο των πάρτι. Ο Randall Slavin σημειώνει πόσο διαφορετική ήταν η εποχή που ξεκινούσε με μια κάμερα στο χέρι να τραβά φωτογραφίες καθώς τότε τα κινητά και οι παπαράτσι με την τεχνολογία δεν υπήρχαν. Οι σταρ διασκέδαζαν ανυποψίαστοι και ξέγνοιαστοι, λιγότερο επιτηδευμένα και σίγουρα πιο πολύ. Ο φωτογράφος δηλώνει πως είχε εμμονή με τα πρόσωπα και τα πορτρέτα και πως κάποιοι από τους διάσημους που απαθανάτισε στα πρώιμα χρόνια της καριέρας τους, δεν ήταν καν αναγνωρίσιμοι όταν απλά του είχαν κινήσει το ενδιαφέρον. Μια πρόγευση του βιβλίου παρουσίασε στο Daily Beast.

CHARLIZE THERON 1996

HILARY SWANK, 1995

KATE HUDSON, 1999

CHANNING TATUM, 2006

JAMES VAN DER BEEK & FERGIE, 1998