Ο Κάνιε Γουέστ απάντησε για τις σέξι εμφανίσεις της Κιμ Καρντάσιαν και γιατί δεν του αρέσουν

Ο Κάνιε Γουέστ απάντησε για τα σχόλια που έκανε στην Κιμ Καρντάσιαν σχετικά με τις πολύ σέξι εμφανίσεις της και γιατί δεν του αρέσουν.

Ο 42χρονος ράπερ, που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ «Jesus Is King», αποκάλυψε σε πρόσφατο επεισόδιο του Keeping Up with the Kardashians, πως καυγάδισε με την σύζυγό του το βράδυ πριν το φετινό Met Gala επειδή δεν ενέκρινε τον κορσέ της και το φόρεμα Thiery Mugler.





«Υποφέρω και εκτιμώ τον πόνο επειδή μπορούμε να νιώσουμε λίγο από ό,τι βίωσε ο Ιησούς, αλλά υποφέρω στα social media. Υπάρχουν άλλοι παντρεμένοι άντρες που γνωρίζω, οι οποίοι χαίρονται που με ακούν να το λέω. Τα social media ωθούν κυρίως τις γυναίκες να δείχνουν πράγματα που δεν θα έδειχναν παλιότερα. Όταν ήμουν μικρότερος και ήθελα να δω κάτι τέτοιο έπρεπε να πληρώσω κάποιον μεγαλύτερο... Τώρα έχω φίλους με παιδιά στο γυμνάσιο και τους είναι τόσο εύκολα προσβάσιμο.





Στην διάρκεια του επεισοδίου του KUWTK, που προβλήθηκε στις 13 Οκτωβρίου, ο Κάνιε είπε στην Κιμ ότι έχει διαφωνίες σχετικά με το φόρεμα του Met Gala, το οποίο η 19χρονη σταρ είπε πως χρειάστηκαν οκτώ μήνες για να φτιαχτεί. «Ο κορσές είναι είδος εσωρούχου. Είναι σέξι, αλλά για ποιον; Είσαι η γυναίκα μου αλλά με επηρεάζει όταν οι φωτογραφίες σου παραείναι σέξι», είχε πει τότε ο ράπερ.

Ωστόσο η Κιμ Καρντάσιαν δεν έδειξε να θορυβείται, που τον κατηγόρησε πως της είπε τις αμφιβολίες του τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα να την αγχώσει και να της μεταδώσει αρνητική ενέργεια. «Με έφτιαξες ώστε να είμαι αυτό το σέξι άτομο γεμάτο αυτοπεποίθηση, αλλά επειδή εσύ βρίσκεσαι σε εσωτερική αναζήτηση στο προσωπικό ταξίδι, δεν σημαίνει πως είμαστε στην ίδια φάση»,απάντησε η Κιμ, με τον Κάνιε να φεύγει από το δωμάτιο, λέγοντας απλώς «εντάξει».