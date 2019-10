Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ μίλησε για τον χωρισμό με τον Τιμ Μπάρτον: «Βαρέθηκα το πένθος»

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ χώρισε με τον Τιμ Μπάρτον και η ηθοποιός λέει πως έχει πλέον προχωρήσει πολύ στη ζωή της.

Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ πρωταγωνιστεί το εξώφυλλο του τεύχους Δεκεμβρίου του βρετανικού Harper's Bazaar, όπου μεταξύ άλλων μιλά για τον χωρισμό της και την ζωή της μετά. Με τον Τιμ Μπάρτον ήταν μαζί για 13 χρόνια και χώρισαν το 2014. Έχουν δυο παιδιά, μια κόρη 11 ετών, την Νελ και έναν γιο 16 ετών, τον Μπίλι.

«Χωρίζεις, θρηνείς, βαριέσαι το πένθος και τελικά προχωράς», είπε για τον χωρισμού τους. «Είμαι πολύ χαρούμενη με κάποιον άλλον. Ήταν μια αναπάντεχη μαγεία στη ζωή μου», προσθέτει.

Ο Tim Burton με την Helena Bonham Carter στην προβολή του «Corpse Bride» στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2005.

Η 53χρονη ηθοποιός με τον 61χρονο σκηνοθέτη συνεχίζουν να είναι φίλοι και μεγαλώνουν μαζί τα παιδιά τους, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα.

Το ζευγάρι, που δεν παντρεύτηκε ποτέ, γνωρίστηκε για πρώτη φορά στα γυρίσματα το 2001, στα γυρίσματα του «Planet of the Apes», Έκτοτε έκαναν μαζί διάφορες κινηματογραφικές επιτυχίες, ανάμεσά τους τα «Charlie and the Chocolate Factory», «Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street», «Alice in Wonderland» και «Dark Shadows».

Το 2015, σε συνέντευξή της πάλι στο Harper's Bazaar, η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ είχε παραδεχθεί πως παρόλο που έληξαν φιλικά την 13 χρόνων σχέση τους, ο χωρισμός την είχε επηρεάσει έντονα συναισθηματικά. «Περνάς μεγάλο πένθος, είναι ο θάνατος μιας σχέσης, οπότε είναι αρκετά περίπλοκο. Η ταυτότητά σου, τα πάντα αλλάζουν», είχε πει τότε η ηθοποιός, προσθέτοντας πως σκέφτεται να βάλει μια ταινία «προσοχή» στο μέτωπό της για να προειδοποιεί πως «δεν είμαι ο εαυτός μου αυτή τη στιγμή, φυλαχτείτε».