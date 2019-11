Η Ρόμπιν Κρόφορντ, στενή φίλη της Γουίτνεϊ Χιούστον αποκαλύπτει: Είχαμε ερωτική σχέση

Νέες λεπτομέρειες για την φημολογούμενη σχέση της Γουίτνεϊ Χιούστον με την στενή της φίλη, Ρόμπιν Κρόφορντ, φέρνει στο φως το βιβλίο «A Song For You: My Life With Whitney Houston».

Σε αποσπάσματα του βιβλίου, που περιλαμβάνει απομνημονεύματα της Κρόφορντ και δημοσίευσε το περιοδικό People, η ίδια μιλά ανοιχτά για την τραγουδίστρια και αποκαλύπτει πως οι δυο τους είχαν ερωτικές σχέσεις στις αρχές της δεκαετίες του '80, κάτι που παραδέχεται για πρώτη φορά.

«Θέλαμε να είμαστε μαζί, και αυτό σημαίνει μόνο οι δυο μας», γράφει ο Κρόφορντ στο βιβλίο, προσθέτοντας πως ήταν η Γουίτνεϊ Χιούστον εκείνη που έληξε το σεξουαλικό κομμάτι της σχέσης τους 1982.

«Είπε πως δεν πρέπει να βρισκόμαστε πλέον ερωτικά, επειδή αυτό θα έκανε το ταξίδι μας ακόμη πιο δύσκολο», λέει η Κρόφορντ, σημειώνοντας πως η Χιούστον τής έκανε δώρο μια Βίβλο, όταν της το ανακοίνωσε. «Είπε πως αν κόσμος μάθαινε για εμάς, θα το χρησιμοποιούσαν εναντίον μας και έτσι γινόταν στη δεκαετία του'80», εξηγεί.

H Whitney Houston με την Robyn Crawford.

Η Ρόμπιν Κρόφορντ προσθέτει πως η μητέρα της Γουίτνεϊ, Σίσι Χιούστον, δεν συμφωνούσε με τον δεσμό τους. «Η Γουίτνεϊ μού είπε πως η μητέρα της είπε ότι δεν ήταν φυσιολογικό για δυο γυναίκες να είναι τόσο κοντά, αλλά ήμασταν όντως πολύ κοντά».

Επίσης σημειώνει πως με την τραγουδίστρια «δεν μιλήσαμε ποτέ για ταμπέλες», αλλά όπως γράφει, «η Γουίτνεϊ ήξερε πως την αγαπούσα και εγώ με αγαπούσε. Πραγματικά ήμασταν τα πάντα η μια για την άλλη. Ορκιστήκαμε να αλληλοϋποστηριζόμαστε πάντα», σημειώνει.

Η Κρόφορντ ήταν 19 ετών όταν γνώρισε την 17χρονη Γουίτνεϊ. «Εκείνο το πρώτο καλοκαίρι που γνωριστήκαμε, ήταν η πρώτη φορά που ενώθηκαν τα χείλη μας και ήταν υπέροχο. Λίγο μετά από αυτό, περάσαμε τη νύχτα μαζί», λέει η ίδια, τονίζοντας πως η σχέση τους δεν ήταν κάτι «προγραμματισμένο».

Η Robyn Crawford ήταν 19 ετών όταν γνώρισε την 17χρονη Whitney.

Παρόλο που αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κρόφορντ μιλά ανοιχτά για την φημολογούμενη ερωτική σχέση της με την Χιούστον, δεν είναι το μοναδικό άτομο από το περιβάλλον της τραγουδίστριας που αποκαλύπτει κάτι σχετικό.

Η κουνιάδα της Γουίτνεϊ, Πατ Χιούστον μίλησε για το βιβλίο της Κρόφορντ πριν από ένα μήνα, σχολιάζοντας πως έχει κάθε δικαίωμα να πει την ιστορία της. «Αν θέλει να γράψει ένα βιβλίο, ποιος ξέρει τι αφορά; Είναι η ιστορία της. Δεν μπορείς να της το απαγορεύσεις. Είχε σχέση μαζί της, οπότε ό,τι είδους και αν ήταν, αποφάσισε να γράψει βιβλίο, μπορεί να το κάνει», είπε η Πατ.

H Whitney Houston με τον Bobby Brown και την κόρη τους Bobby Christina στο Μπέβερλι Χιλς.

Για ερωτικές σχέσεις μεταξύ Κρόφορντ και Χιούστον είχε κάνει λόγο και ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας, Μπόμπι Μπράουν, στο βιβλίο του «Every Little Step: My Story». «Νιώθω πραγματικά πως αν η Ρόμπιν γινόταν αποδεκτή από την οικογένεια της Γουίτνεϊ, θα ήταν ακόμη ζωντανή. Δεν είχε πια στενούς φίλους κοντά της», είπε ο ίδιος.

Το 2013 η μητέρα της Γουίτνεϊ είχε πει σε εκπομπή της Όπρα Γουίνφρεϊ πως θα είχε «μεγάλο πρόβλημα» αν η κόρη της ήταν γκέι.