Το εξωφρενικό ποσό που ξοδεύει η Κάιλι Τζένερ για security κάθε μήνα

Η Κέιτλιν Τζένερ, που συμμετέχει αυτή την εποχή στο σόου "I'm a Celebrity. Get Me Out of Here!" αποκάλυψε στον αέρα το ιλιγγιώδες ποσό που ξοδεύει η οικογένεια Καρντάσιαν - Τζένερ για την ασφάλειά της κάθε μήνα.

Η 70χρονη σχολίασε περιπαικτικά ότι όπου και να πάνε υπάρχουν άνδρες ιδιωτικής ασφάλειας «κυριολεκτικά παντού» και πως η μικρότερη κόρη της, η 22χρονη Κάιλι Τζένερ, ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα για την προστασία της. Η Κάιλι Τζένερ σίγουρα έχει τα λεφτά για αυτή την απαραίτητη πολυτέλεια, αφού πούλησε πριν λίγες ημέρες και το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο της εταιρείας καλλυντικών Kylie Cosmetics στην Coty, έναντι 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Σου βάζω στοίχημα ότι η Κάιλι ξοδεύει κάπου ανάμεσα στα 300.000 και 400.000 τον μήνα», για ασφάλεια, είπε χαρακτηριστικά η Κέιτλιν. «Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά». Η Ολυμπιονίκης παραδέχθηκε πως είναι «θλιβερό» που τα παιδιά της πρέπει να έχουν συνέχεια άνδρες ασφαλείας να τους ακολουθούν αλλά με την πάροδο του χρόνου εξοικειώθηκαν με αυτή την κατάσταση. «Το έχουν συνηθίσει. Το κάνουν "από πάντα"», είπε η Κέιτλιν.

Η διάσημη οικογένεια έκανε πρώτη της προτεραιότητα την ασφάλειά της, μετά το φθινόπωρο του 2016, που ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο έμενε η Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι. Η 39χρονη τότε Κιμ ήταν μόνη της στην σουίτα του "No Address Hotel". Είχε ταξιδέψει στην γαλλική πρωτεύουσα για την εβδομάδα μόδας μαζί με κοσμήματα και αξεσουάρ εκατομμυρίων.

Οι δράστες εισέβαλαν στο δωμάτιο και έδεσαν την Καρντάσιαν φεύγοντας με κοσμήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων. «Μόλις είχα μπει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Είχα πέσει να κοιμηθώ και τότε άκουσα ανθρώπους να ανεβαίνουν τη σκάλα τρέχοντας. Ήθελαν το δαχτυλίδι και τα κοσμήματά μου, για αυτό δεν αντιστάθηκα. Απλώς τους τα έδωσα όλα και μετά με έδεσαν. Έβαλα ταινία γύρω από τα μάτια και το στόμα μου. Ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω βιώσει σε όλη μου τη ζωή, σκεφτόμουν ότι επρόκειτο να πεθάνω. Προετοιμαζόμουν για τη στιγμή που θα με πυροβολούσαν και θα με σκότωναν», θυμόταν αργότερα, περιγράφοντας τα εφιαλτικά λεπτά.

«Αυτά τα 10 λεπτά άλλαξαν όλη μου τη ζωή. Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, δεν θα άλλαζα με τίποτα τα μαθήματα που πήρα απ΄αυτό το περιστατικό. Μέχρι τότε κοιτούσα μόνο τα υλικά πράγματα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα υλικό που να είναι τόσο σημαντικό για μένα».

«Τώρα όχι μόνο έχουμε αμέτρητους άνδρες ασφαλείας - όλοι είναι οπλισμένοι - αλλά προσέχουμε και πως προβάλλουμε τη ζωή μας στα social media. Τι δείχνουμε και τι δεν δείχνουμε», δήλωνε σε παλιότερη συνέντευξη της η Κρις Τζένερ. «Αν πάμε στην Disneyland δεν ανεβάζουμε αμέσως φωτογραφίες με τον Ντάμπο το ελεφαντάκι. Περιμένουμε και, αφού φύγουμε, μοιραζόμαστε ό,τι θέλουμε να μοιραστούμε».

«Δεν υπάρχει τίποτα κακό με το να δουλεύεις σκληρά και να παίρνεις κάτι όμορφο για τον εαυτό σου αν το θες. Αλλά πια το σκεφτόμαστε πολύ καλά τι θα ανεβάσουμε στα social media». Εκτός από τις εταιρίες security, η οικογένεια Καρντάσιαν Γουέστ φρόντισε να μετατρέψει σε φρούριο την έπαυλή τους. Το σύγχρονο «ανάκτορο» αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων στο Hidden Hills έχει συστήματα που θυμίζουν αμερικανική πρεσβεία.

Ο δημοσιογράφος της Vogue, Τζόναθαν Βαν Μέτερ, που επισκέφτηκε το σπίτι για το τεύχος Μαΐου περιέγραψε ότι πέρασε από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας πριν τον αφήσουν να περάσει την πόρτα «σαν κανονικός άνθρωπος».

Με πληροφορίες από People