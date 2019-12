Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε στο Down Town της Κύπρου για τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «El Señor de los Cielos» (The Lord of the Skies) που προβάλλεται μέσα από τη συνδρομητική πλατφόρμα του Netflix.

Το 44χρονο μοντέλο, είχε εργαστεί και πριν το Survivor σε τηλεοπτικές παραγωγές του Mega (Κόκκινο δωμάτιο, Μίλα μου Βρώμικα), του Ant1 (Λόλα, Έρωτας) και άλλων καναλιών, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που «κλείνει» μια τόσο μεγάλη συμφωνία, για μία σειρά με εκατομμύρια φανατικούς θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μετά την πρόσφατη επιτυχία του, μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που δέχεται αφορά στα οικονομικά και το ύψος της αμοιβής που έλαβε για να ενσαρκώσει τον «Νίκο», σε 15 από τα επεισόδια της έβδομης σεζόν. «Δεν άγγιξα τα τρελά λεφτά του Hollywood, αλλά ήταν καλύτερα από τα ελληνικά δεδομένα», λέει ο ηθοποιός που στη συνέχεια γίνεται κάπως πιο συγκεκριμένος: «Δεν πήρα πάντως εκατομμύρια, όχι... Συγκριτικά, όμως, με τα ποσά που δίνονται εδώ, ήταν ανώτερα. Τρεις φορές περισσότερα περίπου. Για τα δεδομένα ήταν καλή αμοιβή, διότι ο ρόλος μου είναι αμέσως μετά τον κεντρικό πρωταγωνιστή».

- Επειδή έχεις παίξει σε πολλές ελληνικές σειρές, ήταν μεγάλη η σύγκριση με μία αμερικανική παραγωγή; Τι σου έκανε πιο πολλή εντύπωση;

«Σύγκριση δεν υπάρχει, μη λέμε ψέματα. Έχουμε τεράστιες διαφορές. Μου έκαναν εντύπωση οι κάμερες και η τεχνολογία που έχουν – δεν τα είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Είναι πολύ μπροστά! Δεν σου συζητώ για το budget. Έχει αληθινά όπλα, κανονικές ανατινάξεις και σπουδαία εξειδίκευση. Θυμάμαι σε μία σκηνή, όπου έπεφτε ένας πυροβολισμός και μία μπουνιά, ήρθε ειδικός για τα όπλα και μας έδειχνε τα πάντα – υπήρχε ειδικός που σου έδειχνε πώς να παλεύεις και πώς να ρίξεις μία μπουνιά (...) σου έβαζε μαξιλαράκια στα γόνατα και στους αγκώνες. Χρησιμοποιούν πολλούς κασκαντέρ (...) έχουν την κάμερα και κρέμονται πενήντα μέτρα από το έδαφος, κάνουν επικίνδυνα πράγματα».

Για τις ειρωνείες στην Ελλάδα

Απαντώντας στα ειρωνικά σχόλια που έγιναν από πολλούς, ο Γιάννης Σπαλιάρας λέει πως «αδιαφορεί και προσπερνά»: «Δεν περίμενα να χαρούν και όλοι. Λογικό είναι. Το σύνολο σχεδόν των δημοσιογράφων και του κόσμου, πάντως, με στήριξε και μου έδωσε συγχαρητήρια. Μόνο χαρούμενος μπορώ να είμαι. Τώρα, το αν ακούστηκαν και δυο-τρία πράγματα από κάποιους, ok. Δεν ασχολούμαι κιόλας. Αδιαφορώ και προσπερνώ. Δεν θα σταθώ σε δύο ατυχή περιστατικά, θα ήταν λάθος μου αν το έκανα».

Για τις ανάγκες του ρόλου, ο Γιάννης Σπαλιάρας υποχρεώθηκε να μιλήσει σε τρεις διαφορετικές γλώσσες, ισπανικά, αγγλικά και ελληνικά. «Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ όταν μου έστειλαν μια σκηνή που έπρεπε να πω στα αγγλικά και στα ισπανικά. Ενώ αποστηθίζω εύκολα κείμενα, όταν έφτασε η ώρα για τα ισπανικά αγχώθηκα γιατί είχα μόλις τρεις ώρες για να προετοιμαστώ και ήθελα να στείλω κάτι αξιοπρεπές, ώστε να νιώθω καλά με τον εαυτό μου».

Εδώ, σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Ant1 και το The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου