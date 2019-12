Μπιλ Γκέιτς: Τα πέντε βιβλία που προτείνει για το 2020

Μία μίνι λίστα από πέντε βιβλία για το 2020 προτείνει ο ιδρυτής της Microsoft και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, Μπιλ Γκέιτς, μέσω του προσωπικού του μπλογκ.



Όπως σημειώνει ο ίδιος «καθώς το ρολόι πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην αλλαγή του χρόνου, έχει πλάκα να ρίχνεις μία ματιά πίσω σου και να βλέπεις όλα όσα κατάφερες τη χρονιά που πέρασε, συμπεριλαμβανομένων και των βιβλίων που έχεις διαβάσει».



«Καθώς είμαι άνθρωπος των 'δεδομένων', μου αρέσει να κοιτάζω την λίστα 'διαβάσματος' μήπως βρω τάσεις που αναδύονται. Για φέτος διάλεξα περισσότερα βιβλία μυθοπλασίας χωρίς αυτό να είναι συνειδητή επιλογή. Αλλά φαίνεται ότι οι ιστορίες που με ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους να με τράβηξαν περισσότερο» λέει ο ιδρυτής της Microsoft.



«Προς το παρόν προσπαθώ να τελειώσω το 'Cloud Atlas' του David Mitchell πριν το τέλος της χρονιάς (είναι απίστευτα ευφυές αλλά λίγο ζόρικο να το ακολουθείς) Μαζί με το «A Gentleman in Moscow» και το «An American Marriage» τελείωσα και το «The Rosie Result» του Graeme Simsion, ένα εκπληκτικό μυθιστόρημα που πραγματεύεται το πένθος μία γυναίκας για τον σκύλο της, έναν Μολοσσό. Διάλεξα ακόμα ,μία σύντομη συλλογή ιστοριών του David Foster, το 'Wallace's Brief Interviews with Hideous Men'» συνεχίζει ο Μπιλ Γκέιτς και προσθέτει ότι ίσως μέσα στην ανάρτηση για τα βιβλία της επόμενης χρονιάς να βρίσκεται και το Infinite Jest του Wallace που θέλει να διαβάσει εδώ και καιρό.



Όσον αφορά στη γιορτινή λίστα των βιβλίων που προτείνει για να κλείσει και το 2019 αλλά και να ξεκινήσει το 2020 με «καλές προϋποθέσεις» ο Μπιλ Γκέιτς προτείνει:

Το «American Marriage» της Tayari Jones: Το συγκεκριμένο βιβλίο το πρότεινε η κόρη του Bill Gates στον ίδιο και είναι η ιστορία ενός ζευγαριού μαύρων στο Νότο, του οποίου ο γάμος καταστρέφεται εξαιτίας ενός περιστατικού τρομερής αδικίας. Η Jones, λέει ο Gates, είναι μία εξαιρετική συγγραφέας καθώς καταφέρνει να σε κάνει να συμπαθήσεις και τους δύο χαρακτήρες της ιστορίας ακόμα και όταν ο ένας από τους δύο αναγκάζεται να πάρει μία πολύ δύσκολη απόφαση. Το θέμα είναι βαρύ αλλά προκαλεί τη σκέψη αρκετά. «Με απορρόφησε πολύ η τραγική ιστορία αγάπης του Roy και της Celestial» σχολιάζει ο Γκέιτς.

To «These Truths», της Jill Lepore. Η Lepore, σχολιάζει ο πολυεκατομμυριούχος, κατάφερε το αδύνατο στο τελευταίο της βιβλίο: να καλύψει ολόκληρη την ιστορία των ΗΠΑ μέσα σε 800 σελίδες. «Έχει κάνει μια σκόπιμη επιλογή από διαφορετικές οπτικές γωνίες κεντρικές στην αφήγηση, και το αποτέλεσμα είναι η πιο ειλικρινής και αποφασιστική περιγραφή της αμερικανικής ιστορίας που έχω διαβάσει ποτέ. Ακόμα κι αν έχετε διαβάσει πολλά για την ιστορία των ΗΠΑ, είμαι βέβαιος ότι θα μάθετε κάτι νέο από το 'These Truths'».

Το «Growth», του Vaclav Smil: «Όταν άκουσα για πρώτη φορά ότι ένας από τους αγαπημένους μου συγγραφείς εργαζόταν πάνω σε ένα νέο βιβλίο για την ανάπτυξη, δεν μπορούσα να περιμένω για να το πάρω τα χέρια μου. (Πριν από δύο χρόνια, έγραψα ότι περιμένω για νέα βιβλία από τον Smil με τον τρόπο που μερικοί άνθρωποι περιμένουν την επόμενη ταινία Star Wars. Κι επιμένω σε αυτό) Το τελευταίο του βιβλίο δεν απογοητεύει. Όπως πάντα, δεν συμφωνώ με ό, τι λέει ο Smil, αλλά παραμένει ένας από τους καλύτερους στοχαστές εκεί έξω στο να τεκμηριώσει το παρελθόν και να δει τη μεγάλη εικόνα».



Το «Prepared» της Diane Tavenner: Όπως γνωρίζει κάθε γονέας, η προετοιμασία των παιδιών σας για τη ζωή μετά το γυμνάσιο είναι ένα μακρύ και μερικές φορές δύσκολο ταξίδι. Η Tavenner – η οποία δημιούργησε ένα δίκτυο μερικών από τα πιο λειτουργικά σχολεία του έθνους – συνέθεσε έναν χρήσιμο οδηγό για το πώς να κάνει αυτή τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο ομαλή και γόνιμη. Σε όλη τη διαδρομή μοιράζεται αυτό που έμαθε για τη διδασκαλία των παιδιών, όχι μόνο για το τι χρειάζονται για να φτάσουν στο κολέγιο, αλλά για το πώς να ζήσουν μια καλή ζωή».



Και τέλος το «Why We Sleep», του Matthew Walker: «Διάβασα δύο μεγάλα βιβλία φέτος σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά, και αυτό ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και βαθιά. Τόσο ο Jenn όσο και ο John Doerr με προέτρεψαν να το διαβάσω και χαίρομαι που το έκανα. Όλοι γνωρίζουν ότι ένας καλός ύπνος τη νύχτα είναι σημαντικός - αλλά τι ακριβώς σημαίνει ένας καλός ύπνος; Και πώς κάνεις κάτι τέτοιο; Ο Walker με έπεισε να αλλάξω τις συνήθειες του ύπνου για να αυξήσω τις πιθανότητές μου. Εάν στους στόχους του νέου έτους είναι να είστε πιο υγιείς το 2020, οι συμβουλές αυτές είναι ένα καλός τρόπος να ξεκινήσει κανείς» καταλήγει ο ιδρυτής της Microsoft ολοκληρώνοντας τη λίστα με τα πέντε βιβλία που προτείνει.

Με πληροφορίες από gatesnotes