Ο Μπάρακ Ομπάμα δημοσίευσε τη λίστα με τα αγαπημένα του βιβλία για το 2019

Τον κατάλογο με τα αγαπημένα βιβλία του για το 2019, έδωσε στη δημοσιότητα ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα.



Στον κατάλογο που μοιράζεται «παραδοσιακά» κάθε χρόνο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ περιλαμβάνονται 19 τίτλοι μυθοπλασίας και πεζογραφίας με θεματολογίες που αφορούν από τον εποπτικό καπιταλισμό και την οικονομία της προσοχής μέχρι τον φεμινισμό και τη φυλή στη Βρετανία, ενώ περιλαμβάνει ακόμα και το έργο ενός συγγραφέα που χαρακτηρίζεται ως «ο πρώτος σπουδαίος μιλένιαλ μυθιστοριογράφος».

Ανάμεσα στις επιλογές του Μπάρακ Ομπάμα για το 2019 ήταν τα βιβλία:



«The Yellow House» της Sarah M Broom, που η συγγραφέας Casey Cep χαρακτήρισε ως «μία όμορφη ανάμνηση που δίνει μία πλούσια και περίπλοκη περιγραφή της Νέας Ορλεάνης»



Το τελευταίο βιβλίο της Cep, «Furious Hours: Murder, Fraud and the Last Trial of Harper Lee»,



Το «How To Do Nothing: Resisting the Attention Economy» της Jenny Odell



Το «Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion» της Jia Tolentino



Το «The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power» της Shoshana Zuboff



Το «The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company» του William Dalrymple



Το «Normal People» της Sally Rooney

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε να δημοσιεύει τις λίστες με τα προτεινόμενα βιβλία το 2015, όσο ήταν ακόμα στην εξουσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει από τη μεριά του ότι δεν έχει χρόνο να διαβάσει αλλά συχνά χρησιμοποιεί το λογαριασμό του στο Twitter για να προωθήσει βιβλία που έχουν εμπνεύσει ανθρώπους στη διοίκησή του.

Με πληροφορίες από The Guardian