H Rihanna ανακοίνωσε την πρώτη συνεργασία για τα εσώρουχα Savage X Fenty με τολμηρή συλλογή για του Αγίου Βαλεντίνου

Οι φανς περιμένουν νέο άλμπουμ από τη Rihanna, αλλά τελικά η ίδια ανακοίνωσε το επόμενο εγχείρημα της εταιρίας της Savage X Fenty, το οποίο θα είναι η πρώτη συνεργασία με σχεδιαστή και μια ιδιαίτερη συλλογή εσωρούχων για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι ο Adam Selman, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το διάσημο γυμνό φόρεμα με τους κρυστάλλους που φόρεσε η Rihanna, θα συνεργαστεί για το Savage X Fenty. «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ κανέναν άλλο, πέρα από τον Adam Selman για την πρώτη συνεργασία του Savage X Fenty» δήλωσε η Rihanna. «Ο Adam είναι όλα όσα αντιπροσωπεύει η μάρκα - διασκεδαστικός, παιχνιδιάρης, σέξι».

Ο Selman μίλησε και αυτός με ενθουσιασμό, λέγοντας: «Το να σχεδιάσω εσώρουχα είναι κάτι που πάντα ήθελα να κάνω Τόσο πολλές από τις συλλογές μου έχουν επηρεαστεί και εμπνευστεί από λεπτομέρειες εσώρουχων και υφάσματα, γι 'αυτό άρπαξα την ευκαιρία όταν η Rihanna με πλησίασε για να συνεργαστώ με τον Savage X, δημιουργώντας σέξι κομμάτια που ενδυναμώνουν και κάνουν τις γυναίκες να νιώθουν σίγουρες».

H συνεργασία αυτή όμως φέρνει και μια σειρά 19 σετ εσωρούχων ειδικά για του Αγίου Βαλεντίνου που θα κυκλοφορήσει με τη μορφή δύο συλλογών -Locket Down και Down the Aisle. Η συλλογή εμπνευσμένη από τη δεκαετία του '80 έχει ξεχωριστή ατμόσφαιρα για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, χάρη στο μείγμα τολμηρών κόκκινων αποχρώσεων, λαμπερών λεπτομερειών και τη χρήση της καρδιά σε πάτερν και αξεσουάρ. Αυτό που για ακόμη μια φορά, η Rihanna δείχνει να μην ξεχνά, είναι η δέσμευσή της τα εσώρουχα που σχεδιάζει να έρχονται σε ποικιλομορφία μεγεθών και να χρησιμοποιεί για τις καμπάνιες της γυναίκες και μοντέλα με διαφορετικούς σωματότυπους.

H συλλογή είναι διαθέσιμη από την 1η Ιανουαρίου στο διαδικτυακό κατάστημα και σε επιλεγμένα σημεία.