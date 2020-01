Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα υποδυθεί τον Μπομπ Ντίλαν σε νέα βιογραφική ταινία

Από τον ρόλο του στο «Call Me By Your Name», που τον έκανε διάσημο, μέχρι σήμερα ο Τιμοτέ Σαλαμέ κάνει την μια επιτυχία μετά την άλλη και τώρα ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία για την ζωή του Μπομπ Ντίλαν.

Ο 24χρονος ηθοποιός, που ήδη μετρά στο βιογραφικό του ρόλους σε διάσημες και βραβευμένες ταινίες, όπως τα «Lady Bird», «Beautiful Boy» και το πρόσφατο «Little Women», επιλέχθηκε για να υποδυθεί τον Μπομπ Ντίλαν στην καινούργια βιογραφική ταινία για τον τραγουδιστή «Going Electric».

Σε σκηνοθεσία Τζέιμς Μάνγκολντ, ο εγκέφαλος πίσω από το «Walk the Line» του 2005 για την ζωή του Τζόνι Κας, η νέα ταινία θα χρονογραφεί την πορεία του Ντίλαν που από τραγουδιστής στο Γκρίνουιτς Βίλατζ έφτασε να γίνει παγκόσμιος θρύλος, εστιάζοντας την αμφιλεγόμενη απόφασή του να ασχοληθεί με την ηλεκτρική κιθάρα.

Δημοσιεύματα αναφέρουν δε, πως ο Μπομπ Ντίλαν εμπλέκεται επίσης στο πρότζεκτ, κάτι που οπωσδήποτε θα λειτουργήσει υπέρ του Σαλαμέ. Άλλωστε ο νεαρός ηθοποιός πολλές φορές μοιάζει να τον μιμείται σε ρούχα και μαλλιά, ενώ βιογραφικές ταινίες όπου εμπλέκονται οι ίδιοι οι μουσικοί, όπως έγινε στο «Bohemian Rhapsody» με τον Μπράιαν Μέι ή στο «Rocketman» με τον Έλτον Τζον, διαγράφουν εξαιρετική κινηματογραφική πορεία.

Με πληροφορίες από Dazed