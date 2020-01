Η πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής της Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι γεγονός

Μια γκαλερί στη Γαλλία ανακοίνωσε μόλις ότι στις 18 Ιανουαρίου εγκαινιάζει την πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Δύο χρόνια και μερικοί μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πρόσθεσε στις ιδιότητές της κι αυτή της «εικαστικού», ανεβάζοντας στο Instagram ένα βίντεο που την έδειχνε να ζωγραφίζει. Σήμερα, μια γκαλερί στη νοτιοδυτική Γαλλία, η Galerie Sympa ανακοίνωσε μέσω των social media τα εγκαίνια της πρώτης ατομικής της έκθεσης που θα γίνουν στις 18 Ιανουαρίου.

Η έκθεση φέρει τον τίτλο "Sometimes you just gotta play!!!!!!" από την λεζάντα που είχε βάλει σ΄ εκείνη την ανάρτησή της το 2017, και θα διαρκέσει «μέχρι το τέλος του κόσμου» ("till the world ends") από το ομώνυμο τραγούδι της. Η ιστοσελίδα της γκαλερί δεν παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, αφήνοντας αμφιβολίες για την συμμετοχή της ίδιας της Μπρίτνεϊ στην εκδήλωση.





Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε παραχωρήσει τον πίνακα με τα λουλούδια ο οποίος κοσμεί την αναγγελία της έκθεσης στο Instagram σε μια φιλανθρωπική δημοπρασία που έγινε στο Λας Βέγκας το 2017, κατά την οποία το έργο αγοράστηκε από τον Robin Leach, παρουσιαστή της τηλεοπτικής εκπομπής Lifestyles of the Rich and Famous αντί του ποσού των 10.000 δολαρίων. Όπως είχε δηλώσει τότε η ίδια, «τα λουλούδια στον πίνακά μου αντιπροσωπεύουν ένα νέο ξεκίνημα, γιατί μόνο μ' αυτό το πνεύμα μπορούμε να πάμε μπροστά».

Με στοιχεία από το Dazed