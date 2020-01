Στην Τήνο η Έμα Στόουν για τα γυρίσματα της ταινίας του Λάνθιμου

Στην Τήνο βρίσκεται η βραβευμένη με Όσκαρ, Έμα Στόουν, για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου.



Η Αμερικανίδα ηθοποιός, έφτασε την Τετάρτη υπό άκρα μυστικότητα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», ωστόσο η άφιξή της δεν πέρασε απαρατήρητη.





Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τήνο, η 32χρονη ηθοποιός και όλη η ομάδα, ένα συνεργείο περίπου τριάντα ατόμων, βρίσκονται πλέον στο νησί και τα γυρίσματα υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν οκτώ ημέρες.

Οι συντελεστές έχουν επιλεγεί από τον Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος υπογράφει την παραγωγή, το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Ανάμεσα στους συνεργάτες του Γιώργου Λάνθιμου, εκτός από την Έμα Στόουν και τον Γάλλο συμπρωταγωνιστή της, Νταμιέν Μπονάρ, βρίσκεται και ο υποψήφιος για Όσκαρ, μοντέρ Γιώργος Μαυροψαρίδης.

Η ταινία θα παρουσιαστεί ως μέρος εικαστικής εγκατάστασης με τη συνοδεία μουσικών συνόλων στις 22, 23, 27 Μαΐου 2020 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ανάθεση της ΕΛΣ – η πρώτη ήταν στον εικαστικό Νίκο Ναυρίδη- στο πλαίσιο του προγράμματος της «The Artist on the Composer», το οποίο υλοποιεί με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και διασυνδέει πρωτοπόρους σύγχρονους εικαστικούς και σκηνοθέτες ή/και παραγωγούς ταινιών με τη «ζωντανή» εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής.

Η παραγωγή, το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Λάνθιμου, τα σκηνικά της Άννας Γεωργιάδου, τα κοστούμια του Άγγελου Μέντη, η διεύθυνση φωτογραφίας του Θοδωρή Μιχόπουλου, και το μοντάζ του Γιώργου Μαυροψαρίδη. Executive producer στην Ελλάδα είναι η Ελένη Κοσσυφίδου.

Την επιμέλεια του προγράμματος The Artist on the Composer, συνεπιμελούνται ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης και η διευθύντρια του ΝΕΟΝ Ελίνα Κουντούρη.