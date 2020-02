Λάμψη στα Bafta 2020: Κέιτ Μίντλετον, Σαρλιζ Θερόν και Σκάρλετ Γιόχανσον οι εντυπωσιακότερες της βραδιάς

Με λάμψη, αστέρες του Χόλιγουντ και την Κέιτ Μίντελτον να μονοπωλεί τα φλας των φωτογράφων, ξεκίνησε η απονομή των βραβείων Bafta 2020 στο Λονδίνο.

Τα Bafta Film Awards με τις ταινίες Joker, The Irishman και Once Upon A Time In Hollywood μεταξύ των υποψηφιοτήτων, προσέλκυσαν την ελίτ του κινηματογράφου, σελέμπριτις και καλλιτέχνες στη βρετανική πρωτεύουσα και αποτελούν τα τελευταία μεγάλα βραβεία πριν τα Όσκαρ.

H Δούκισσα του Κέιμπριτζ και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έφτασαν όπως κάθε χρόνο μαζί στην τελετή και η είσοδός τους στην αίθουσα σήμανε την έναρξη των βραβείων. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε να φορέσει μια τουαλέτα Alexander McQueen με την οποία είχε εμφανιστεί πάλι το 2012. Τα εντυπωσιακά της κοσμήματα ήταν από τον οίκο Van Cleef and Arpels.

Scarlett Johansson, Renee Zellweger και Charlize Theron ήταν μεταξύ των ηθοποιών με τις εντυπωσιακότερες εμφανίσεις ενώ οι δυο μεγάλοι θρύλοι του αμερικανικού σινεμά, Al Pacino και Robert De Niro, έδωσαν το παρών στην τελετή.

Emilia Clarke

Robert de Niro

Rooney Mara

Charlixe Theron

Olivia Colman

Scarlett Johansson

Lilly Rose Depp

Margot Robbie

Αl Pacino

Renee Zellweger

Greta Gerwic