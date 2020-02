Σελένα Γκόμεζ: Το Instagram καταστρέφει την νέα γενιά - Είναι τοξικό

Η Σελένα Γκόμεζ πιστεύει πως τα social media είναι τοξικά και βλάπτουν την νέα γενιά.

Σε συνέντευξη στο Dazed, η 27χρονη μουσικός ανέφερε πως θεωρεί ότι πλατφόρμες όπως το Instagram συγκαταλέγονται στα πράγματα που μπορούν να καταστρέψουν την ζωή κάποιου. Η νεαρή τραγουδίστρια δήλωσε επίσης πως το Instagram «πιέζει» πολύ τους ανθρώπους να γίνονται αυτό που δεν είναι στην αληθινή ζωή τους.

Σε ερώτηση αν θα εγκατέλειπε το Instagram δεδομένης ευκαιρίας, η Σελένα Γκόμεζ αποκάλυψε πως ευχαρίστως θα άφηνε την εφαρμογή αν έβρισκε μια «πιο ισορροπημένη» επιλογή, τονίζοντας πως «καταστρέψει τις ζωές των ανθρώπων και την ταυτότητά τους.

«Νομίζω πως σε πολύ κόσμο δεν θα αρέσει που θα πω ναι. Αν μπορούσα να βρω ένα πιο ισορροπημένο και χαρούμενο μέσο, θα ήταν θαυμάσιο, αλλά θα ήταν ψέματα αν δεν έλεγα πως [το Instagram] έχει καταστρέψει μέρος της γενιάς μου, την ταυτότητά τους», εξήγησε η τραγουδίστρια.





Η Σελένα Γκόμεζ είχε κάνει διάλειμμα από το Instagram το 2018 μετά τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε επειδή πάχυνε λόγω της ασθένειας του λύκου, από την οποία πάσχει. Σε πρόσφατη συνέντευξη παραδέχθηκε πως ένιωσε απογοητευμένη που ο κόσμος άρχισε να της επιτίθεται λόγω των κιλών της, χωρίς να γνωρίζουν τι περνούσε, εξηγώντας πως αυτός ήταν ο βασικός λόγος που αποφάσισε να κλείσει για λίγο το Instagram.

Βέβαια, όπως εξηγεί, δεν μετανιώνει για τίποτα στην ζωή της. «Φυσικά υπάρχουν πράγματα που εύχομαι να μην μου είχαν συμβεί, αλλά χωρίς αυτά δεν θα είχα γίνει η φωνή που είμαι για κόσμο που πέρασε τα ίδια. Με τον λύκο και την μεταμόσχευση νεφρού, διαχειρίστηκα την φήμη και την αποκαθήλωση, την κατάθλιψη, το άγχος και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας. Όταν κυκλοφόρησε το "Lose You to Love Me", σκέφτηκα αυτός είναι ο λόγος που πέρασα όλα αυτά. Κατάφερα να βγάλω ένα τραγούδι που βοηθάει κόσμο ή έστω τους δείχνει ότι δεν είναι μόνοι. Και γι' αυτό νιώθω περήφανη για όλα τα κεφάλαια της ζωή μου. Δεν λέω πως θα είναι εύκολα από εδώ και πέρα, αλλά έχω περισσότερη δύναμη και θάρρος να διεκδικήσω ό,τι αξίζω».





«Αφήνω πίσω εκείνο το πολύ δειλό, αδύναμο, κακοποιημένο και σιωπηλό κορίτσι και κατευθύνομαι πως αυτό που θα έπρεπε να είμαι. Αφήνω πίσω εκείνο το κορίτσι, της δίνω μια αγκαλιά. Είμαι αυτή που είμαι», κατέληξε η Σελένα Γκόμεζ.