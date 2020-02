Ο Μάικλ Μπάριμορ αρνήθηκε εκ νέου οποιαδήποτε ανάμιξη με τον πνιγμό ενός άντρα στην πισίνα του πριν από 19 χρόνια, με αφορμή ντοκιμαντέρ που διερευνά τον ανεξήγητο θάνατο.

Ο 67χρονος Άγγλος κωμικός και τηλεπαρουσιαστής, που ήταν πολύ αγαπητός στην βρετανική τηλεόραση τις δεκαετίες 1980, 1990 και 2000, δημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο, όπου σχολιάζει το καινούργιο ντοκιμαντέρ του Channel 4 πριν την προβολή του την Τετάρτη, στο οποίο λέει πως το κανάλι δεν του επέτρεψε να παρακολουθήσει το πρόγραμμα προκαταβολικά.

Το ντοκιμαντέρ «Barrymore: The Body In The Pool» υποσχόταν να αποκαλύψει άγνωστες λεπτομέρειες για τον θάνατο του 31χρονου Stuart Lubbock, τον Μάρτιο του 2001, που βρέθηκε νεκρός στην πισίνα από το σπίτι του Μπάριμορ, στη διάρκεια ενός πάρτι, φέροντας σεξουαλικά τραύματα.

Η αστυνομία του Έσεξ παραδέχθηκε πως έγιναν λάθη στην ασφάλεια του σημείου του εγκλήματος, στο σπίτι του Μπάριμορ, καθώς χάθηκαν σημαντικά αντικείμενα.

Ο Μπάριμορ, που συνελήφθη για τον θάνατο το 2007 αλλά ποτέ δεν του αποδόθηκαν κατηγορίες, επιμένει πως είναι «100& αθώος» και είπε στο βίντεο πως έχει πέσει θύμα παρεξηγήσεων. «Δεν είχα καμία σχέση με αυτό και παρόλα αυτά εξακολουθώ να δέχομαι διασυρμό από τα μέσα ενημέρωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 67χρονος ηθοποιός, που πέρυσι συμμετείχε στο Dancing On Ice, ήταν ένας από τους διασημότερους τηλεοπτικούς παρουσιαστές όταν ανακαλύφθηκε το πτώμα του Lubbock στο τότε σπίτι του, στο Έσεξ. Ο πατέρας του 31χρονου είπε στον Μπάριμορ πως «είναι καιρός είτε να καθαρίσεις το όνομά σου είτε να παραδοθείς», έχοντας περάσει τα τελευταία χρόνια αναζητώντας απαντήσεις για τον θάνατο του γιου του.

Ο πατέρας του 31χρονου, που εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ του Channel 4, εξακολουθεί να ψάχνει απαντήσεις για τον μυστηριώδη θάνατο του γιου του.

Ο Μπάριμορ έστειλε μέσω Twitter «ειλικρινά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Lubbock», προσθέτοντας πως ελπίζει σύντομα να βρουν ειρήνη. «Γι' αυτόν τον λόγο πιέζω συνεχώς για μια ανεξάρτητη αστυνομική δύναμη που θα εξετάσει όλα όσα έχουν να κάνουν με την υπόθεση και θα καταλήξει σε ένα σωστό συμπέρασμα, και θα συνεχίσω να το κάνω», σημείωσε ο ίδιος.

Επίσης, επικαλούμενος την αστυνομία του Έσεξ, είπε πως δεν είχε καμία σχέση με τον θάνατο και πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να τον συνδέουν με την πισίνα ή τα τραύματα του 31χρονου. «Η αλήθεια είναι πως ανέκαθεν έκανα ό,τι μου ζητούσαν και έχω συνεργαστεί με όλους», πρόσθεσε, τονίζοντας πως ίσως σχολιάσει περισσότερα μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ και προέτρεψε τον κόσμο να παρακολουθήσει προηγούμενες συνεντεύξεις του σχετικά με τον μυστηριώδη θάνατο.





Ο αστυνομικός διευθυντής του Έσεξ και επικεφαλής της σχετικής έρευνας είπε στο ντοκιμαντέρ ότι πιστεύει πως ο 31χρονος «βιάστηκε και δολοφονήθηκε εκείνη την νύχτα», σημειώνοντας πως ενδεχομένως κάποιος τον είχε ακινητοποιήσει. Επίσης σχολίασε πως τα τραύματα του Lubbock ήταν πολύ σοβαρά για να είναι συναινετικά ή αυτοτραυματισμός και πως «πιθανώς ενεπλάκησαν περισσότερα από ένα άτομα».

Η αστυνομία του Έσεξ προσφέρει αμοιβή 20.000 λιρών για πληροφορίες για να ανοίξει ξανά την υπόθεση. «Γνωρίζουμε πως δεν ήταν όλοι υπεύθυνοι στο πάρτι για ό,τι έγινε, αλλά κάποιον ήταν. Πιστεύω πως ο Στιούαρτ βιάστηκε και δολοφονήθηκε εκείνη τη νύχτα. Ένας ή περισσότεροι θαμώνες ευθύνονται για την τόσο σοβαρή σεξουαλική επίθεση στον 31χρονο. Επίσης ανέφερε, πως στο πλαίσιο της νέας έρευνας, τρία άτομα που είχαν συλληφθεί στο παρελθόν, ανάμεσά τους και ο Μπάριμορ, δεν «έχουν αποκλειστεί εντελώς», ενώ πέντε άλλα έχουν αρχίσει να εξετάζονται ως μάρτυρες. Σε κάθε περίπτωση, παραδέχθηκε πως «έγιναν λάθη» το 2001 όταν αντικείμενα που πιθανώς είχαν χρησιμοποιηθεί στην επίθεση -ανάμεσά τους ένα θερμόμετρο πισίνας και ένα χερούλι πόρτας- εξαφανίστηκαν από τον τόπο του εγκλήματος.

Ο θάνατος του 31χρονου Stuart Lubbock, που βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του Μπάριμορ, δεν εξιχνιάστηκε ποτέ.

Από την πλευρά του ο Μπάριμορ που είχε κάνει μήνυση στην αστυνομία του Έσεξ, την οποία κατηγορεί για διασυρμό και ψευδείς κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως έχει χάσει σχεδόν 2.5 εκατομμύρια λίρες για νομικά έξοδα.

Εκπρόσωπος του Channel 4 απάντησε σχετικά με το γεγονός πως δεν έδειξαν το ντοκιμαντέρ στον Μπάριμορ πως το κανάλι δεν υποχρεούται να δείχνει το αντικείμενο των εκπομπών πριν την προβολή τους. «Στον κ. Μπάριμορ δόθηκε μια καλή ευκαιρία να απαντήσει στα ζητήματα που εγείρει το ντοκιμαντέρ και η θέση του σχετικά συμπεριλαμβάνεται σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από BBC, Standard, Sky News