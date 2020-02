Η Κιμ Καρντάσιαν πιστεύει πως το μωρό της είναι η μετεμψύχωση του πατέρα της

Μια εντελώς αναπόδεικτη κοσμοθεωρία φαίνεται να ασπάζεται η Κιμ Καρντάσιαν για τον 8 μηνών γιο της Psalm.

Μιλώντας στο E!News, η Καρντάσιαν ισχυρίστηκε πως όσο βρισκόταν στο Μπαλί, ένα τυφλό «μέντιουμ» της είπε ότι το βρέφος που κυοφορούσε η παρένθετη μητέρα, θα ήταν η «μετεμψύχωση» του νεκρού πατέρα της Κιμ, Ρόμπερτ Καρντάσιαν.

Στο περιθώριο παρουσίασης της σειράς ρούχων Skims που λανσάρει, η μητέρα τεσσάρων παιδιών δήλωσε πως «θέλει να πιστεύει» σε αυτή τη μεταφυσική δεισιδαιμονία. «Στο σόου μας δείξαμε ότι ήμασταν στο Μπαλί και μια γυναίκα, ένα τυφλό μέντιουμ, ήρθε και μου είπε ότι θα κάνω έναν ακόμα γιο και θα είναι η μετεμψύχωση του πατέρα μου. Δεν είχε ιδέα. Κανείς δεν ήξερε. Κανείς στην ομάδα μου δεν ήξερε ότι είχα παρένθετη μητέρα που κυοφορούσε ένα αγόρι».

Η 39χρονη επιχειρηματίας μίλησε και για όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες του Keeping Up with the Kardashians, επιμένοντας πως οι συγκυρίες έπεισαν την ίδια και την υπόλοιπη οικογένειά της ότι ο Psalm είναι η «μετεμψύχωση» του πατέρα της που είχε πεθάνει από καρκίνο του οισοφάγου το 2003.

«Έπρεπε να λείψω εκτός πόλης και χρειαζόμουν την νταντά. Όμως εκείνη είχε προγραμματίσει να πάει σε ένα baby shower και της είπα "οκ, μπορείς να πάρεις και τον γιο μου εκεί, αν δεν έχεις πρόβλημα". Χρειαζόμουν βοήθεια, οπότε τον παίρνει μαζί της και μία γυναίκα την πλησιάζει και της λέει "είναι αυτός ο γιος σου;". "Όχι, απλά τον προσέχω" της απαντά και τότε εκείνη της λέει "Απλά πρέπει να σου πω, σε παρακαλώ πες στην μητέρα του ότι είναι μεταμψύχωση κάποιου μέλους της οικογένειάς της"».

«Αρκετοί άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα ότι αυτή ήταν η νταντά, υποστήριξαν ότι πρόκειται για μετεμψύχωση μέλους της οικογένειας. Έτσι, όλη μου η οικογένεια πιστεύει ότι είναι ο μπαμπάς μου και είναι τόσο συναισθηματικά έντονο». Κατά την ίδια, το παιδί μοιράζεται πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον πατέρα της: «είναι αριστερόχειρας, όπως ο μπαμπάς. Όλα αυτά συμβαίνουν, δεν ξέρω αν πιστεύω στην μετεμψύχωση αλλά πιστεύω τώρα. Θέλω να πιστέψω».

Οι ισχυρισμοί της Καρντάσιαν προκάλεσαν, όπως ήταν φυσικό, ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο - ειρωνικά στην πλειονότητά τους.