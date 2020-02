Όσκαρ 2020: O Eminem εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή, 17 χρόνια μετά τη βράβευση που είχε αγνοήσει

Δεκαεφτά χρόνια μετά τη βράβευσή του με Όσκαρ από την οποία απουσίαζε, ο Έμινεμ ανέβηκε στην σκηνή του Dolby Theater και ερμήνευσε το τραγούδι Lose Yourself για το οποίο είχε βραβευθεί στο μακρινό 2003.

Η Λιν - Μανουέλ Μιράντα είχε μόλις προλογίσει ένα αφιέρωμα με μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια που έχουν διακριθεί στην ιστορία του θεσμού. Το κλιπάκι τελείωνε με μία σκηνή από την ταινία 8 Mile, οι κάμερες στράφηκαν στη σκηνή και εκεί βρισκόταν ο ράπερ - σύμβολο με ζωντανή ορχήστρα.

Δεκαεφτά χρόνια μετά την βράβευση από την οποία απουσίαζε (GETTY IMAGES)

Παραδοσιακά, οι υποψήφιοι για Όσκαρ μουσικοί και τραγουδιστές, παρουσιάζουν, το βράδυ της απονομής, το κομμάτι με το οποίο έχουν προταθεί, αλλά τον Μάρτιο του 2003, ο Έμινεμ είχε μείνει σπίτι του βλέποντας καρτούν με την κόρη του, Χέιλι, όπως είχε τότε μεταδώσει το Detroit Free Press. Το αποτέλεσμα ήταν η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ να δώσει τότε το χρυσό αγαλματίδιο στον Λούις Ρέστο, που είχε γράψει τον κομμάτι μαζί με τον ράπερ.

Η στιγμή της απονομής το 2003

«Κοιτάξτε, αν είχατε μία ακόμα ευκαιρία, μια δυνατότητα... Σε ευχαριστώ για την υποδοχή Ακαδημία. Συγγνώμη που μου πήρε 18 χρόνια για να έρθω», έγραψε στο Instagram ο Έμινεμ, ανεβάζοντας βίντεο από την βράβευση που απουσίαζε.

Τα ξημερώματα, έδωσε επιτέλους την ερμηνεία που «χρωστούσε» εντυπωσιάζοντας τους παριστάμενους που δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό. Στο τέλος σηκώθηκαν όλοι όρθιοι και χειροκροτούσαν.

Τον περασμένο μήνα, ο Έμινεμ είχε παρουσιάσει το άλμπουμ του Music to Be Murdered By και πάλι χωρίς προειδοποίηση ή προαναγγελία. «Είναι η δική σου κηδεία» είχε γράψει στο Twitter ανακοινώνοντας το άλμπουμ με εξώφυλλο εμπνευσμένο από τις ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ.