Η Νάταλι Πόρτμαν έστειλε δυνατό μήνυμα για τις γυναίκες σκηνοθέτιδες με το φόρεμά της στα Όσκαρ

Η Νάταλι Πόρτμαν θέλησε να υπενθυμίσει στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου πως οι γυναίκες σκηνοθέτιδες είναι παρούσες, καυτηριάζοντας τον αποκλεισμό τους από την σχετική κατηγορία των φετινών Όσκαρ.

Η 38χρονη ηθοποιός έκανε μια ιδιαίτερη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, η οποία συζητήθηκε έντονα καθώς εμφανίστηκε φορώντας ένα φόρεμα του οίκου Dior και μια μαύρη κάπα με κεντημένα σε χρυσό τα επίθετα από σκηνοθέτιδες που έλειπαν φέτος από τις υποψηφιότητες για το αντίστοιχο Όσκαρ.

Η λίστα των ονομάτων της Νάταλι Πόρτμαν περιλάμβανε τις Greta Gerwig (Little Women), Lorene Scafaria (Hustlers), Lulu Wang (The Farewell), Mati Diop (Atlantics), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood), Melina Matsoukas (Queen & Slim), Alma Har'el (Honey Boy), και Céline Sciamma (Portrait of a Lady on Fire).

Οι πέντε φετινοί υποψήφιοι για καλύτερη σκηνοθεσία ήταν όλοι άνδρες και για δεύτερη συνεχή χρονιά δεν προτάθηκε γυναίκα.

Η Lulu Wang θεωρείτο φαβορί για το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας με την ταινία της «The Farewell», αλλά τελικά δεν συμπεριλήφθηκε καν στην λίστα, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις και σφοδρή κριτική για την έλλειψη διαφορετικότητας στα φετινά Όσκαρ.

Στην αντίστοιχη κατηγορία ήταν φέτος υποψήφιοι μόνο άντρες, ενώ εντύπωση προκάλεσε επίσης η απουσία της Greta Gerwig καθώς η ταινία της «Little Women» ήταν υποψήφια για συνολικά έξι Όσκαρ, αλλά όχι αυτό της σκηνοθεσίας.

Η Alma Har'el σχολίασε την ενδυματολογική επιλογή της Νάταλι Πόρτμαν, δημοσιεύοντας στο Twitter φωτογραφίες από εμφάνιση της ηθοποιού στο κόκκινο χαλί και ένα κοντινό πλάνο από την κάπα της, στο οποίο διακρίνεται το όνομά της. «Πρώτη μου φορά στα Όσκαρ. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο όμορφη», έγραψε η σκηνοθέτις.





Από την πλευρά της η Νάταλι Πόρτμαν εξήγησε σχετικά με την κίνησή της: «Ήθελα να αναγνωρίσω τις γυναίκες που δεν αναγνωρίστηκαν για την καταπληκτική δουλειά τους φέτος με τον τρόπο μου».

Να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Νάταλι Πόρτμαν κουνά το δάχτυλο στο Χόλιγουντ επειδή δεν αναγνωρίζει τις γυναίκες κινηματογραφίστριες.

Πέρυσι, είχε εμφανιστεί επί σκηνής με τον σκηνοθέτη Ρον Χάουαρντ για να παρουσιάσουν μαζί το βραβείο Σκηνοθεσία στις Χρυσές Σφαίρες, και δεν δίστασε να υπογραμμίσει πως και οι πέντε υποψήφιοι ήταν άντρες. «Αυτοί είναι όλοι οι άντρες υποψήφιοι», δήλωσε η Νάταλι Πόρτμαν πριν ακουστούν τα ονόματα των Κρίστοφερ Νόλαν και Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Επίσης τον Ιανουάριο η παραγωγός Issa Rae είχε δώσει «συγχαρητήρια σε αυτούς τους άντρες» αμέσως μετά την ανακοίνωσή της για τους υποψηφίους στην κατηγορία Καλύτερη Σκηνοθεσία στα φετινά Όσκαρ, στηλιτεύοντας επίσης την απουσία γυναικών.