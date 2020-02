Η Νάταλι Πόρτμαν απάντησε στην επίθεση της ΜακΓκόουαν για την εμφάνισή της στα Όσκαρ

Απάντηση έδωσε η Νάταλι Πόρτμαν στην κριτική της Ρόουζ ΜακΓκόουαν σχετικά με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ.

Η σταρ του του «Black Swan» προκάλεσε αντιδράσεις με την απόφαση της να φορέσει ένα μαύρο και χρυσό φόρεμα του οίκου Dior που συνδύασε με μία κάπα στην οποία ήταν κεντημένα τα ονόματα γυναικών σκηνοθετών που είχαν «παραγκωνισθεί».

Η λίστα των ονομάτων περιλάμβανε τις Greta Gerwig (Little Women), Lorene Scafaria (Hustlers), Lulu Wang (The Farewell), Mati Diop (Atlantics), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood), Melina Matsoukas (Queen & Slim), Alma Har'el (Honey Boy), και Céline Sciamma (Portrait of a Lady on Fire).



Εντούτοις, η κίνησή της φαίνεται πως δεν άρεσε στην ΜακΓκόουαν που την κατηγόρησε για απάτη και είπε πως το να φορέσει την κάπα δεν ήταν πράξη γενναιότητας αλλά περισσότερο «Σαν μία ηθοποιό που υποδυόταν το ρόλο κάποιου που νοιάζεται».



Υπενθυμίζεται ότι η ΜακΓκόυαν έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ότι «θεωρώ το είδος του ακτιβισμού και της διαμαρτυρίας της Νάταλι Πόρτμαν βαθιά προσβλητικό προς όλους τους ανθρώπους που πραγματικά αγωνίζονται και κάνουν κάτι για αυτόν τον σκοπό. Δεν γράφω αυτό το σχόλιο με κακία, αλλά με αηδία».

Απατώντας λοιπόν η Πόρτμαν στην ΜακΓκόουαν, συμφώνησε μαζί της πως δεν αξίζει να την αποκαλούν «γενναία».

«Συμφωνώ με την κυρία ΜακΓκόουαν ότι είναι ανακριβές να με αποκαλούν "γενναία" επειδή φόρεσα ένα ένδυμα που έφερε πάνω του γυναικεία ονόματα. Η γενναιότητα είναι ένας όρος που σχετίζεται πολύ περισσότερο με πράξεις όπως αυτές των γυναικών που καταθέτουν εναντίον του Χάρβεϊ Γουάινστιν τις τελευταίες εβδομάδες, υπό απίστευτη πίεση», είπε η 38χρονη ηθοποιός.

Σημειώνεται ότι η ΜακΓκόουαν είναι μία εκ των πολλών γυναικών που έχουν κατηγορήσει ανοιχτά τον Χάρβεϊ Γουάινστιν για βιασμό.

Με πληροφορίες από Variety