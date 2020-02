Επίσημη ημερομηνία για το Megxit: Σε 12μηνη «επιτήρηση» Χάρι και Μέγκαν - Τι θα γίνει με την διαδοχή του θρόνου

Ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ θα ξεκινήσουν επισήμως την καινούργια τους ζωή μακριά από την βασιλική οικογένεια την 1η Απριλίου, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ζευγαριού.

Από τις 31 Μαρτίου και έπειτα, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ δεν θα εργάζονται πια για την βασιλική οικογένεια, μετά την επιθυμία τους να μοιράσουν πλέον τον χρόνο τους μεταξύ Βρετανίας και Βόρειας Αμερικής και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι.

Επίσης θα κλείσει το γραφείο τους στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ οπότε θα εκπροσωπούνται πλέον από την ομάδα των φιλανθρωπικών ιδρωμάτων τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ θα περνούν τον χρόνο τους σε Ηνωμένο Βασίλειο και Βόρεια Αμερική. Εκτός από την στενή συνεργασία με τα υπάρχοντα ιδρύματα στα οποία είναι προστάτες, θα πραγματοποιούν επίσης συναντήσεις, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εργασιών τους για την δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Οι λεπτομέρειες αυτού του νέου οργανισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στο έτος», αποκάλυψε εκπρόσωπος του ζευγαριού.

Δοκιμαστική περίοδος 12 μηνών

Η νέα «συμφωνία» των Σάσεξ με την βασιλική οικογένεια θα επανεξεταστεί σε 12 μήνες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Σε ένα χρόνο αποφασίστηκε να γίνει επανεξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι Χάρι και Μέγκαν τηρούν τους κανόνες που τους έχει θέσει η βασίλισσα Ελισάβετ.

«Καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο γι' αυτό το νέο μοντέλο εργασίας και ενδεχόμενης οικονομικής ανεξαρτησίας, η βασιλική οικογένεια και οι Σάσεξ συμφώνησαν σε μια πρώτη ανασκόπηση 12 μηνών για να εξασφαλίσουν πως οι εργασίες διευθετούνται κατάλληλα».

Τι θα γίνει με τίτλους και διαδοχή

Τέλος, σχετικά με τους τίτλους τους, η βασίλισσα τούς επέτρεψε να διατηρήσουν επίσημα το HRH (His or Her Royal Highness), αλλά δεν θα το χρησιμοποιούν ενεργά, καθώς επίσης τα Δούκας και Δούκισσα του Σάσεξ, και άλλους τίτλους όπως Κόμης και Κοντέσα του Νταμπαρτον και Βαρόνος και Βαρόνη Κιλκίλ. Ο πρίγκιπας Χάρι θα κρατήσει επίσης τους τιμητικούς στρατιωτικούς τίτλους του, ωστόσο δεν θα τους χρησιμοποιεί στην διάρκεια της 12μηνης μεταβατικής περιόδου.

Όσο για την διαδοχή, «ως εγγονός της Αυτού Μεγαλειότητας και δεύτερος γιος του πρίγκιπα της Ουαλίας, ο πρίγκιπας Χάρι παραμένει έκτος στην σειρά διαδοχής του θρόνου, και η θέση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ παραμένει αμετάβλητη», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του ζευγαριού.

Η τελευταία επίσημη εμφάνιση στο πλευρό της βασίλισσας Ελισάβετ

Το ζευγάρι αναμένεται να παραβρεθεί στην λειτουργία της Commonwealth Day (Ημέρα της Κοινοπολιτείας), στο Αβαείο του Ουεστμίνστερ στις 9 Μαρτίου, κάνοντας ενδεχομένως την τελευταία τους επίσημη εμφάνιση στο πλευρό της βασίλισσας Ελισάβετ και άλλων βασιλικών αξιωματούχων. Στην εκδήλωση συμμετέχουν συνήθως ο Δούκας και η Δούκισσα της Κορνουάλης, πρίγκιπας Κάρολος με την σύζυγό του Καμίλα, αλλά και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον, καθώς πρόκειται για σημαντικό γεγονός στο ημερολόγιο της βασίλισσας.

