Χαλαρός στα παλιά λημέρια: O Morrissey χθες στο Μάντσεστερ

Σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του, ειδικά στα «πατρογονικά» εδάφη του Μάντσεστερ, ο πάλαι πότε τραγουδιστής των Smiths επισκέφτηκε, συντροφιά με φίλο του, τα πολυκαταστήματα Harvey Nichols και Selfridges στο κέντρο του Μάντσεστερ, χθες το απόγευμα.

Μεθαύριο Παρασκευή, πραγματοποιείται η ζωντανή του εμφάνιση στην First Direct Arena του Λιντς ενώ στις 20 του μήνα κυκλοφορεί επίσημα το νέο του (13ο) προσωπικό άλμπουμ με τίτλο "I Am Not A Dog On A Chain".

Μένουν ακόμα δυόμιση μήνες μέχρι να κλείσει τα 61 του χρόνια, ας τιμήσουμε όμως από τώρα την περίσταση, με ένα ωραίο απόσπασμα περί ροκ μύθων και υστεροφημίας από την «Αυτοβιογραφία» του που κυκλοφόρησε το 2013:

«...Ο Iggy Pop, ο Lou Reed και η Patti Smith έχουν μυστικά που δεν έχουν χαθεί ποτέ επειδή ακόμα κι ο πιο φιλοπερίεργος νους δεν μπορεί να εισχωρήσει εκεί μέσα. Αυτή η τριάδα κάνει υψηλή διακοσμητική τέχνη με μια εκπληκτική κατανόηση του εφέ. Η συμβολή τους στην σκέψη τους κάνει να είναι οι δικοί μας Γκέτε, Ζιντ, και Γερτρούδη Στάιν, υποδηλώνοντάς μας – πάντα με μια φευγαλέα ειρωνεία βεβαίως – ότι όλοι μπορούμε να βρεθούμε εκεί όπου λαχταράμε να βρεθούμε... Μας προσφέρουν ένα περήφανο υπόδειγμα κακής ανατροφής, αλλά και την συνειδητοποίηση ότι κουβαλάμε μέσα μας όλα αυτά που αναζητούμε έξω από μας. Η αυθάδεια τους παραμένει οικεία και προσβάσιμη, όταν όμως το νεκροτομείο τους καλέσει διστακτικά, η τραχιά και πηγαία εκφραστικότητα τους θα τους παρασύρει στην αγιογραφία, και τότε θα καταλάβουμε ότι το νόημα τους είναι πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε μοιάζει λογικό, όσο βρίσκονται εν ζωή...»