Πέθανε η τραγουδίστρια των Supremes, Barbara Martin

Πέθανε σήμερα ηαρχική τραγουδίστρια των Supremes, Barbara Martin σε ηλικία 76 ετών.

Η τραγουδίστρια από το Ντιτρόιτ ήταν η frontwoman της μπάντας την περίοδο που ήταν στην εταιρεία Motown Records το 1961 ενώ ήταν η φωνή του πρώτου άλμπουμ τους, Meet the Supremes.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η μπάντα από τη σελίδα τους στο Facebook.

«Οι καρδιές μας είναι κοντά στην οικογένεια και τους φίλους της Barbara. Μια φορά Supreme, πάντα Supreme,» έγραψε.

Η Martin αντικατέστησε την Betty McGlown το 1960, όταν το κουαρτέτο ήταν ακόμα γνωστό ως The Primettes.

Έφυγε από την μπάντα το 1962, όταν έμεινε έγκυος και δεν αντικαταστάθηκε ποτέ.

Οι υπόλοιπες Supreme Diana Ross, Florence Ballard και Mary Wilson συνέχισαν ως τρίο και έκαναν αξιοζήλευτη καριέρα με κομμάτια όπως Baby Love, Stop in the Name of Love και You Can't Hurry Love.

Με πληροφορίες του BBC