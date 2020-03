Η Πενέλοπε Κρουζ υπερασπίζεται τον Τζόνι Ντεπ: «Ήταν πάντα καλός με όλους»

Η Πενέλοπε Κρουζ υπερασπίστηκε τον Τζόνι Ντεπ στην αγωγή 50 εκατ. δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον την πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ.

Απαντώντας στις κατηγορίες της Χερντ για ενδοοικογενειακή βία και μετά την Γουινόνα Ράιντερ, που έκανε το ίδιο, η Πενέλοπε Κρουζ παρείχε επίσης στον ηθοποιό γραπτή δήλωση, όπου εκφράζει την στήριξή της.

«Γνώρισα τον Τζόνι όταν ήμουν 19 ετών», γράφει η Κρουζ στην δήλωσή της, που έχει στην κατοχή του το The Blast. «Ήταν στη Μαδρίτη και μου τον σύστησε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ. Οι μοναδικές προτάσεις που ήξερα να πω στα αγγλικά τότε ήταν, "τι κάνεις" και "θέλω να δουλέψω με τον Τζόνι Ντεπ"», συνέχισε η ηθοποιός, που συμπρωταγωνίστησε με τον Τζόνι Ντεπ στις ταινίες «Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express».

«Ο σύζυγός μου κι εγώ δεν θα ξεχάσουμε ποτέ πόσο γλυκός, προστατευτικός και ευγενικός ήταν μαζί μου στην εγκυμοσύνη. Τον αγαπάμε πάρα πολύ και νιώθω τυχερή που έχω κάποιον τόσο ξεχωριστό στη ζωή μου»

«Πέρασαν πολλά χρόνια και έκανα μόνο τρεις ταινίες μαζί του, αλλά τον θεωρώ εξαιρετικό φίλο. Πάντα με εντυπωσίασε η ευγένειά του, το καταπληκτικό μυαλό του, το ταλέντο του και το ιδιόρρυθμο χιούμορ του», γράφει σε άλλο σημείο η ηθοποιός. «Έχω δει τον Τζόνι σε τόσες καταστάσεις και πάντα ήταν καλός με όλους γύρω τους. Είναι ένας από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που γνωρίζω», σημειώνει η Κρουζ, τονίζοντας ιδιαιτέρως την περίοδο που ήταν έγκυος στα γυρίσματα από τους «Πειρατές της Καραϊβικής».

«Στους έξι μήνες της πρώτης εγκυμοσύνης μου, περνούσα κάθε μέρα μαζί του όσο γυρίζαμε την ταινία. Ο σύζυγός μου κι εγώ δεν θα ξεχάσουμε ποτέ πόσο γλυκός, προστατευτικός και ευγενικός ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Τον αγαπάμε πάρα πολύ και νιώθω τυχερή που έχω κάποιον τόσο ξεχωριστό στη ζωή μου», καταλήγει η Πενέλοπε Κρουζ.

Παρόμοια δήλωση έχει κάνει και η Γουινόνα Ράιντερ, που στο παρελθόν υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον Τζόνι Ντεπ, σημειώνοντας πως οι ισχυρισμοί της Άμπερ Χερντ περί βίας δεν συνάδουν με τον άνθρωπο που εκείνη γνώριζε. «Η ιδέα πως είναι ένας απίστευτα βίαιος άνθρωπος απέχει πολύ από τον Τζόνι που γνώριζα και αγαπούσα. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτές τις κατηγορίες», σχολίασε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.