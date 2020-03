«Θυμηθείτε, δεν μπορούν να ματαιώσουν την άνοιξη» - Οι νάρκισσοι ελπίδας του Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ένας από τους μεγαλύτερους ζώντες καλλιτέχνες του κόσμου, μπορεί να είναι σε πλήρη απομόνωση στη Νορμανδία λόγω κορωνοϊού, αλλά θέλησε να μοιραστεί ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας: Ζωγράφισε ένα έργο στο οποίο έδωσε τίτλο «Do remember they can't cancel the spring», και το ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Στο έργο -το οποίο δημιούργησε σε iPad- ο 82χρονος καλλιτέχνης απεικονίζει μια συστάδα από έντονα κίτρινους νάρκισσους μέσα σ' ένα πράσινο λιβάδι, ενώ φόντο είναι ένα απομακρυσμένο γκρίζο χέρσο τοπίο.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης είναι ζωγράφος, σκιτσογράφος, λιθογράφος, σκηνογράφος και φωτογράφος και ένα από τα πρόσωπα-κλειδιά της Pop Art της δεκαετίας του 1960. Στα εμβληματικά έργα ζωγραφικής που έχει δημιουργήσει περιλαμβάνεται η σειρά τριών πινάκων με θέμα την πισίνα: «The Splash», «A Little Splash» και «A Bigger Splash», που είναι από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα του. Το έργο του «Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)» του 1972 σημείωσε ρεκόρ για το μεγαλύτερο ποσό που καταβλήθηκε σε ζώντα καλλιτέχνη όταν πωλήθηκε σε δημοπρασία τον Νοέμβριο του 2018 (90 εκατομμύρια δολάρια). Λίγους μήνες αργότερα, το ρεκόρ καταρρίφθηκε σε δημοπρασία στου Christie's στη Νέα Υόρκη με το «Rabbit» του Τζεφ Κουνς (91 εκατομμύρια δολάρια).

Ποτέ δεν απέκρυψε ότι πάντα ήταν ομοφυλόφιλος, και εξερευνούσε τη σεξουαλικότητά του με έργα όπως το «We Two Boys Together Clinging» (ο τίτλος, από ποίημα του Ουόλτ Ουίτμαν).

Ο Χόκνεϊ περνά τον καιρό της απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω του κορονοϊού στο σπίτι του στη Νορμανδία όπου εγκαταστάθηκε το 2018, φεύγοντας από το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Daily Mail είχε, αστειευόμενος, επικαλεστεί ως λόγο για αυτή την απόφασή του το να μπορεί να καπνίζει στα εστιατόρια. «Απλά μου αρέσει να δουλεύω και να ζωγραφίζω και να μπορώ να καπνίζω και να τρώω σε ένα εστιατόριο, ταυτόχρονα. Ευχαριστώ τον Θεό για τη Νορμανδία. Οι Γάλλοι ξέρουν να ζουν. Ξέρουν από απολαύσεις» είχε πει.