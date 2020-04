Μπιλ Γουίδερς: Πέθανε ο συνθέτης του Ain't No Sunshine

O Μπιλ Γουίδερς, ένας από τους πιο επιδραστικούς συνθέτες και τραγουδιστές της αμερικανικής soul που έγραψε, μεταξύ άλλων, τους ύμνους Lean on Me, Ain't No Sunshine και Lovely Day, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 χρόνων, λόγω καρδιακών επιπλοκών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο Γουίδερς έγραψε και ηχογράφησε κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της soul, μεταξύ αυτών τα Just the Two of Us και Use Me. Είχε κερδίσει τρία Grammy και είχε περιληφθεί στην Rock and Roll Hall of Fame το 2015.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του πολυαγαπημένου, αφοσιωμένου συζύγου και πατέρα. Ένας μοχαχικός άνθρωπος που τον κινούσε η καρδιά για να συνδέεται με τη ποίηση και τη μουσική του με τον κόσμο. Μιλούσε με ειλικρίνεια στους ανθρώπους και τους συνέδεε μεταξύ τους. Όσο διακριτική ζωή κι αν έζησε, κοντά στους οικείους του, οικογένεια και φίλους, η μουσική του πάντα ανήκει στον κόσμο. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς, προσευχόμαστε η μουσική του να προσφέρει παρηγοριά ενώ οι θαυμαστές του να παραμένουν κοντά στους αγαπημένους τους» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της οικογένειας.

Τα τραγούδια του Μπιλ Γουίδερς μεγάλωσαν γενιές εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ain't No Sunshine, με αμέτρητες διασκευές από πλήθος καλλιτεχνών, θεωρείται ένας από τους ωραιότερους ύμνους χωρισμού ενώ το Lean on Me, ωδή στη δύναμη της φιλίας, ακούστηκε κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας δύο Αμερικανών προέδρων, του Μπαράκ Ομπάμα και του Μπιλ Κλίντον. Ήταν το μόνο του single που σκαρφάλωσε στο νούμερο ένα των αμερικανικών τσαρτ το 1972. Το Just the Two of Us, άλλος ένας ύμνος για την αλληλεγγύη, έχει επίσης γνωρίσει πλήθος διασκευών.

Το Lovely Day αντιστοίχως ήταν το μοναδικό του κομμάτι που μπήκε στο βρετανικό Top 10, φτάνοντας το νούμερο 7 το 1977 και το νούμερο 4 το 1988. Στην μακρά καριέρα του ο Γουίδερς είχε προταθεί εννέα φορές για Γκράμι, κερδίζοντας τρεις.

Γεννημένος το 1938, έζησε δύσκολη παιδική ηλικία στο Σλαμπ Φορκ της Δυτικής Βιρτζίνια. Δίχως φίλους εξαιτίας ενός τραυλίσματος, έχασε τον πατέρα του όταν ήταν 13 χρόνων και έκτοτε μεγάλωσε με τη βοήθεια της γιαγιάς του. Μάλιστα, η αγάπη του γι'αυτήν τον έκανε να γράψει ένα τραγούδι - φόρο τιμής, το Grandma's Hands που περιλήφθηκε στο πρώτο του άλμπουμ του 1971 με τίτλο Just As I Am.

Με πληροφορίες από Guardian