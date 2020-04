Σπάικ Λι και Πέδρο Αλμοδόβαρ θα επιμεληθούν εκθέσεις για το Αcademy Museum of Motion Pictures

Το Μουσείο της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ (Academy Museum of Motion Pictures) στο Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι οι Σπάικ Λι, Πέδρο Αλμοδόβαρ και άλλοι σκηνοθέτες θα συνεργαστούν για εκθέσεις, όταν ανοίξει τις πύλες του.

Η Χίλντουρ Γκουντναντότιρ, δημιουργός της μουσικής της ταινίας «Joker» και ο Μπεν Μπερτ, βετεράνος του μοντάζ ήχου, ο οποίος έχει εργαστεί στις ταινίες «Star Wars» και «Indiana Jones» επίσης θα βοηθήσουν στην επιμέλεια εκθέσεων.

Ο Μπιλ Κρέιμερ, διευθυντής του Μουσείου Κινηματογράφου ανακοίνωσε λεπτομέρειες για τις νέες συνεργασίες το Σάββατο, σύμφωνα με το Variety.

Το Μουσείο Κινηματογράφου θα ανοίξει για το κοινό στις 14 Δεκεμβρίου, οκτώ χρόνια μετά την ανακοίνωση του σχεδίου ανέγερσής του.

«Θα εγκαινιάσουμε το Μουσείο με εκθέσεις και προγράμματα που θα προβάλλουν τον περίπλοκο και συναρπαστικό κόσμο του κινηματογράφου - την τέχνη, την τεχνολογία, τους καλλιτέχνες, την ιστορία και τον κοινωνικό αντίκτυπό του - μέσα από μια πληθώρα διαφορετικών και εντυπωσιακών φωνών. Θα δούμε πλήρεις ιστορίες δημιουργίας κινηματογραφικών ταινιών - πανηγυρικές, εκπαιδευτικές, και μερικές φορές επικριτικές και άβολες» τόνισε ο Μπιλ Κρέιμερ.

Με οικουμενική θεώρηση και βασισμένες στις ασυναγώνιστες συλλογές και την τεχνογνωσία της Ακαδημίας, οι πρώτες εκθέσεις θα εδραιώσουν το Μουσείο ως μοναδικό στον κόσμο του κινηματογράφου, πρόσθεσε.

Ο Μπιλ Κρέιμερ τόνισε επίσης ότι η ανακοίνωση έγινε σε μια εποχή που τα περισσότερα μουσεία, κινηματογραφικές αίθουσες και άλλα ιδρύματα είναι σήμερα κλειστά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Γνωρίζουμε ότι εργαζόμαστε για τα εγκαίνια του Μουσείου της Ακαδημίας Κινηματογράφου σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων. Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, οι κινηματογραφικές ταινίες αντικατόπτρισαν και επηρέασαν σημαντικά ιστορικά θέματα και γεγονότα. Οι ιστορίες που αφηγούμαστε στο Μουσείο είναι μέρος αυτών των μεγαλύτερων ιστοριών και δεσμευόμαστε να τονίσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο των κινηματογραφικών ταινιών. Προσβλέπουμε σε φωτεινότερες μέρες για όλους, παντού» είπε.

Το έξι επιπέδων Μουσείο βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουιλσάιρ του Λος Άντζελες. Οι εκθέσεις του θα αφηγούνται τις ιστορίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας απ' όλο τον κόσμο και θα καταδύονται στις τέχνες και τις επιστήμες της κινηματογράφησης. Σε γκαλερί του Μουσείου θα φιλοξενούνται εκθέσεις αφιερωμένες σε ταινίες: «Ο Μάγος του Οζ», «Πολίτης Κέιν», «The Matrix» και έργα κινουμένων σχεδίων του Studio Ghibli του Χαγιάο Μιγιαζάκι.

Ο Σπάικ Λι κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου το 2019 για την ταινία «BlacKkKansman» και το 2016 του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κέρδισε δύο Όσκαρ για τις ταινίες του «Όλα για τη μητέρα μου» το 1999 και «Μίλα της» το 2002.

Η Χίλντουρ Γκουντναντότιρ κέρδισε πέρσι το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής και ο Μπεν Μπερτ έχει κερδίσει Όσκαρ για τις ταινίες «Star Wars» (Ο Πόλεμος των Άστρων), «Raiders of the Lost Ark» (Οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού), «E.T. the Extra-Terrestrial» (E.T. Ο Εξωγήινος) και «Indiana Jones and the Last Crusade» (Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ