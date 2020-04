Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο «ζητούν» κόσμο για την νέα ταινία τους

Μια εμπειρία ζωής προσφέρουν στους θαυμαστές τους οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο και το «κάλεσμα» έχει καλό σκοπό.

Οι δυο ηθοποιοί εμφανίστηκαν μαζί σε ένα βίντεο στο Instagram, που δημοσίευσε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον λογαριασμό του, χθες Τετάρτη.

Αφού συστήθηκαν στο κοινό, ξεκίνησαν να μιλούν για το All in Challenge, εστιάζοντας στη σημασία που έχει η προσφορά σε κοινωνίες, οι βρίσκονται σε ανάγκη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Αποδεχόμαστε την All in Challenge», ανέφερε ο Ντι Κάπριο. «Με την Laurene Jobs βοηθήσαμε στη δημιουργία του America's Food Fund για να βεβαιωθούμε πως κάθε οικογένεια σε ανάγκη θα έχει πρόσβαση σε φαγητό, σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς». «Οι πιο ευάλωτες κοινωνίες μας χρειάζονται την στήριξή μας», πρόσθεσε ο Ντε Νίρο.

«Γι' αυτό σας ζητούμε να μας βοηθήσετε», συνέχισε ο 45χρονος ηθοποιός. «Με τον Μπομπ θα πρωταγωνιστήσουμε σε μια ταινία, που ονομάζεται "Killers of the Flower Moon". Αν αναρωτηθήκατε ποτέ πώς είναι να δουλεύεις με τον φοβερό Μάρτιν Σκορσέζε, τώρα είναι η ευκαιρία σας».

Οι δυο ηθοποιοί και φίλοι προσφέρουν την ευκαιρία τους φανς τους για έναν «βουβό ρόλο», που θα τους δώσει την δυνατότητα «να περάσουν την ημέρα με τους τρεις μας και, φυσικά, θα βρεθείτε και στην πρεμιέρα», εξήγησε ο Ντε Νίρο.

Το «Killers of the Flower Moon» είναι η επερχόμενη δραματική ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, που τον φέρνει ξανά σε επαφή με τους τακτικούς συνεργάτες του, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2021.

Το All In challenge, με την βοήθεια από καλλιτέχνες, διάσημους και αθλητές, συγκεντρώνει ήδη εκατομμύρια δολάρια για όσους έχουν ανάγκη, ειδικά εκείνους που αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων και ανασφάλεια. Το ένα τοις εκατό από τα έσοδα θα πάει στα America's Food Fund, No Kid Hungry και Meals on Wheels.

Για να συμμετάσχουν, οι φανς μπορούν να επισκεφτούν το www.allinchallenge.com.